"호남 반도체 클러스터, 광주 군 공항 부지에 조성"

<앵커>



'3대 메가 프로젝트' 발표 일주일 만인 오늘(6일), 청와대가 호남권 반도체 클러스터를 광주 군 공항 부지에 조성하기로 결정했습니다. 이재명 대통령은 민관합동 회의를 열고 이른바 '속도전'을 주문했습니다.



강민우 기자입니다.



<기자>



청와대가 호남권 반도체 클러스터를 광주 군 공항 부지에 조성하기로 했다고 밝혔습니다.



[강훈식/대통령비서실장 : 약 250만 평 규모의 부지 확보가 가능하고 공항 특성상 이미 평탄화가 완료되어 있는 만큼 부지 공사 기간을 최소화할 수 있다는 장점이 있습니다.]



광주 도심 및 KTX역과 인접해 인력 확보 및 정주 여건 마련에 유리하고, 토지 수용도 수월한 국유지인 점이 선정 이유로 꼽혔습니다.



3대 메가프로젝트 발표 일주일 만에 호남권 부지가 결정된 건데, 이재명 대통령은 오늘 주재한 민관합동 회의에서도 '속도'를 거듭 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 국운이 걸린 총력 경쟁이 벌어지고 있는데, 누가 얼마나 더 빨리 선점하느냐, 누가 더 빠르냐로 결판이 나는 것 같습니다. 그야말로. 오직 속도전이 중요하다.]



이 대통령은 반도체 분야 초과 세수를 활용한 재정 지원 등도 약속하면서, 정부가 명확한 지원 방안을 마련하고 일정도 제시하라고 주문했습니다.



또, 지방정부를 향해 전력과 용수 인프라는 물론 교육, 문화 등 정주 여건 조성에 최선을 다해달라고 당부했습니다.



이 대통령은 보수야권에서 프로젝트 실현 가능성을 지적하는 데 대해 협조는 못하더라도 방해는 하지 말라고 쏘아붙였습니다.



[이재명 대통령 : (투자 규모) 균형을 주장하다가, 불가능한 걸 전제로 기만이다, 이벤트다 이렇게 주장을 해요. 이게 나라 살림을 맡은 공인들이 과연 이런 태도를 취하는 게 맞는가. 한 가지만 하십시오.]



청와대는 메가 프로젝트 관련 전담팀을 구성하고, 매달 민관합동 회의도 열어 추진 속도를 높인다는 방침입니다.



(영상취재 : 정상보·하륭, 영상편집 : 이승희)