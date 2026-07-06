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산불헬기 도착 전 초기 '30분 골든타임', 드론으로 메운다

홍승연 기자
작성 2026.07.06 15:27 조회수
산불헬기 도착 전 초기 '30분 골든타임', 드론으로 메운다
▲ 산림청

대형 산불 진화헬기가 도착하기 전까지 초기 '30분 골드타임'과 헬기 투입이 어려운 야간 시간대의 진화 공백을 첨단 드론으로 메우는 길이 열렸습니다.

오늘(6일) 산림청에 따르면 국무조정실이 주관하는 '2026년 상반기 기획형 규제샌드박스 2차 과제'에 대형 산불 초기 긴급 대응을 위한 군집드론 운용 실증' 과제가 지난 2일 최종 선정됐습니다.

산림청은 지난해 영남권 초대형 산불을 계기로 산불 대응 체계를 혁신화하기 위해 군집 드론 개발과 운용 기술 연구를 추진해 왔습니다.

이 기술은 열화상 카메라와 인공지능으로 산불을 일찍 포착하는 '감시 드론'과 불길의 확산을 살피고 예측하는 '분석 드론', 100㎏급 진화약제를 직접 뿌리는 '진화 드론'을 단계별로 운용하는 방식입니다.

이는 산불 초기 헬기 투입 전 공백과 한계를 극복할 핵심 전략으로 꼽힌다고 산림 당국은 설명했습니다.

그동안 약제를 포함해 무게가 400㎏에 육박하는 대형 진화용 드론은 항공안전법상 무인항공기로 분류돼 비행 7일 전 사전 허가와 야간 비행 금지 등 엄격한 규제를 받아왔습니다.

하지만 이번 규제샌드박스 지정으로 산림청은 연구개발과 후속 실증 기간에는 해당 규제를 적용받지 않게 됐습니다.

박은식 산림청장은 "예고 없이 찾아오는 대형 산불에 신속하게 대응하려면 기술의 발전만큼 제도 역시 유연하게 혁신되어야 한다"며 "첨단 군집 드론 기술을 현장에서 검증하고 대한민국 산불 대응 체계를 한 단계 더 도약시키겠다"고 밝혔습니다.
 
(사진=산림청 제공, 연합뉴스)
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