'열혈농구단2' 서장훈, 코트 위 사령탑 컴백…"목표는 전국 제패" 냉철한 리더십 시동

'코트 위 사령탑' 서장훈 감독의 전국 제패를 향한 새로운 도전이 막을 올렸다.



지난 5일 첫 방송된 SBS '열혈농구단2'에서는 '라이징 이글스'의 수장으로 돌아온 서장훈 감독이 전국 최강 아마추어팀들과의 대결을 목표로 삼고 시즌2의 포문을 열었다.



이날 방송에서 서장훈은 농구 철학을 드러내며 시청자들의 가슴을 울렸다. 그는 "농구는 좁은 코트 안에서 인생의 희로애락을 모두 느낄 수 있는 스포츠"라며 승부의 세계에서 마주하는 짜릿함과 좌절, 동료애 등 코트 위에서 흐르는 땀방울의 가치를 짚어냈다. 레전드 사령탑이 전한 농구에 대한 진심은 단순한 웃음을 넘어, 이번 시즌 멤버들이 마주할 혹독하고도 뜨거운 성장 드라마를 기대하게 만들었다.



'라이징 이글스 리유니언 데이'를 통해 기존 멤버들과 뜨거운 재회를 나눈 서장훈은 곧바로 예리한 '호랑이 감독'의 눈빛을 켰다. 코트 위 선수들의 일거수일투족을 관찰하며 개개인의 기량과 약점을 완벽하게 꿰뚫어 본 것. 냉철한 분석력을 바탕으로 뼈 때리는 현실적인 조언을 쏟아내는 그의 모습에서는 범접할 수 없는 카리스마가 뿜어져 나왔다.



특히 서장훈은 이번 시즌의 최종 종착지로 '전국 제패'라는 과감한 목표를 던졌다. 그는 냉정하게 현실을 짚으며 대학팀이나 프로 2군과의 매치 대신, 전국 팔도의 숨은 아마추어 강팀들이 한데 모여 겨루는 리그전이 가장 치열하고 진정성 있는 승부가 될 것이라고 예고했다. 여기에 팀의 전력을 최고조로 끌어올릴 레전드급 코치진의 가세와 뉴페이스 영입 소식까지 더해지며 한층 더 강력해질 '라이징 이글스'의 변화에 불을 지폈다.



이어 진행된 기초 체력 및 기술 종합 테스트에서도 그의 리더십은 빛을 발했다. 서장훈은 정밀한 데이터를 바탕으로 선수들의 현재 상태를 객관적으로 진단했으며, 팀의 조직력을 다지기 위한 맞춤형 훈련 방향성을 제시하는 등 체계적인 첫 단추를 끼웠다.



첫 대결을 펼칠 전국의 강호들이 하나둘 공개되며 긴장감이 고조된 가운데, 왕좌를 향해 닻을 올린 서장훈호의 땀방울이 어떤 감동의 드라마를 써 내려갈지 이목이 집중된다.



한편, '열혈농구단2'는 매주 일요일 밤 11시 5분에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)