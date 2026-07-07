'SBS 가요대전 Summer' 최종 라인업 발표… 피철인·비비·최예나 합류 '총 27팀 확정'

'2026 SBS 가요대전 Summer'가 마침내 초호화 최종 라인업을 완성했다.



오는 8월 9일(일) 일산 킨텍스(KINTEX)에서 개최되는 '2026 SBS 가요대전 Summer'(이하 '가요대전 Summer') 측은 6일, 글로벌 팬들의 폭발적인 관심 속에 축제의 대미를 장식할 최종 3차 라인업을 전격 공개했다.



앞서 공개된 1, 2차 라인업이 글로벌 팬덤을 들썩이게 한 데 이어, 이번 최종 라인업에는 자신만의 독보적인 개성과 음악적 색깔로 가요계를 사로잡고 있는 아티스트와 글로벌 루키 총 8팀이 이름을 올렸다. 이로써 '가요대전 Summer'는 총 27팀의 역대급 라인업을 확정 지으며 상반기 결산 무대다운 위용을 갖추게 됐다.



이번 최종 라인업에는 독보적인 콘셉트와 강력한 대중성을 지닌 스타들이 대거 합류해 기대를 모은다. 먼저 강렬한 부캐릭터 신드롬을 이어가고 있는 피철인(세븐틴 디노)과 거침없는 매력으로 국내외 음악 신을 휩쓴 '트렌디 아이콘' 비비(BIBI)가 합류해 무대를 뜨겁게 달군다. 여기에 특유의 긍정 에너지로 무대를 꽉 채우는 YENA(최예나)가 가세해 축제의 활력을 배가시킬 예정이다.



글로벌 팬덤의 강력한 지지를 받고 있는 차세대 주역들의 출격도 관전 포인트다. 파워풀한 퍼포먼스로 글로벌 무대에서 존재감을 키워가고 있는 xikers(싸이커스)와 탄탄한 실력으로 주목받는 신예 NEXZ(넥스지)가 트렌디한 에너지를 더한다. 아울러 남다른 잠재력을 지닌 Baby DONT Cry(베이비돈크라이), AxMxP(에이엠피), IDID(아이딧) 등 특급 루키들이 최종 라인업을 촘촘히 채우며 축제의 스펙트럼을 한층 넓혔다.



올해로 세 번째 여름을 맞이하는 '가요대전 Summer'는 이미 출연을 확정 지은 명실상부한 글로벌 탑티어 아티스트 Stray Kids(스트레이 키즈)를 비롯해 글로벌 메가 루키 BABYMONSTER(베이비몬스터), 텐(TEN), RIIZE(라이즈), NCT WISH, Hearts2Hearts(하츠투하츠), ALLDAY PROJECT(올데이프로젝트), ALPHA DRIVE ONE(알파드라이브원) 등 세대와 장르를 아우르는 막강한 라인업으로 화제성을 최고조로 끌어올린 상태다.



'가요대전 Summer' 제작진은 "기존의 막강한 라인업에 이어, 자신만의 독보적인 색깔을 가진 아티스트들이 대거 합류한 최종 라인업을 선보이게 됐다"라며 "총 27팀의 아티스트가 완성된 만큼, 방송에서는 볼 수 없었던 특별한 스페셜 스테이지와 한여름 밤의 무더위를 날려버릴 시원하고 압도적인 연출을 선보일 계획이니 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)