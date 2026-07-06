"출근하기 싫다" 눈물 흘리던 사촌…결국 숨진 채 발견

▲ 전북경찰청

전북의 한 종합병원에서 근무하던 방사선사가 동료들의 괴롭힘을 호소하며 숨져 경찰이 수사에 나섰습니다.오늘(6일) 군산경찰서 등에 따르면 지난달 29일 군산의 한 아파트 화단에서 방사선사 A 씨가 숨진 채 발견됐습니다.20대 여성인 A 씨는 지난달 초부터 해당 병원에서 계약직으로 근무를 시작했으며, 현장에서 A 씨가 쓴 메모는 발견되지 않았습니다.A 씨의 가족은 "사촌이 이틀 전 신발장 앞에서 '출근하기 싫다'고 눈물을 흘렸었다고 한다"며 "사촌이 출근하지 않아 경찰이 아파트 부근을 수색해 시신을 발견했다"고 전했습니다.이어 "사촌이 친구들에게도 힘들다고 했다고 한다"며 "관련 증언 등을 모은 뒤 법적 대응을 고려하고 있다"고 밝혔습니다.해당 병원 관계자는 "안타까운 일이 발생한 만큼 객관적인 조사를 위해 외부 노무사에게 사실관계 확인을 의뢰했다"고 설명했습니다.이 관계자는 "A 씨와 함께 근무했던 이들을 조사하고 있다"고 덧붙였습니다.경찰 역시 관련 내용을 확인하고 있습니다.※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방 SNS상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.(사진=전북경찰청 제공, 연합뉴스)