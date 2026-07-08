[AFTER 8 SPECIAL] "아들 주소랑 비번이" 이런 정보까지?…경찰 아빠와 수사팀장의 은밀한 대화

1. "아버지 직업은 경찰관"

광주 광산경찰서는 5월 5일 범행 당일 오전 장윤기를 체포한 뒤 조사하면서 "아버지의 직업이 경찰관"이라는 진술을 받았습니다. 장윤기의 주거지는 광주입니다. 아버지가 광주에서 일하고 있을 가능성도 충분히 점쳐볼 수 있습니다. 하지만, 이 진술에 대한 추가 질의나 조사는 없었습니다. 수사 경험도 있는 것으로 알려진 장 경감은 그렇게 초동수사 단계에서 별다른 확인 대상이 되지 않았습니다. 그리고 장윤기의 진짜 범행 의도를 입증할 2개의 리얼돌 실물은 장 경감에 의해 세상에서 사라졌습니다.



2. 구속 피의자 장윤기, 경찰 아버지와 어떻게 통화했을까?

그런데, 또 다른 숨겨진 이야기가 드러납니다. 장 경감이 리얼돌을 없앤 5월 8일, 증거 인멸 전에 장윤기와 직접 전화 통화를 했었다는 사실이 확인된 겁니다. 장윤기는 하루 전인 5월 7일부터 구속 상태였습니다. 당연히 외부인과 직접 전화할 수 있는 자유는 없습니다. 어떻게 이런 일이 가능했을까? 두 사람 사이를 전화로 연결해 준 게 광산경찰서 경찰관이었던 겁니다. 심지어 이 경찰관은 '장윤기 사건'을 담당하고 있던 수사팀장이었습니다. 장 경감은 이 통화에서 장윤기에게 '범행 직후 휴대전화를 강에 버린 것이 맞느냐'고 물었고 장윤기는 '그렇다'고 답했습니다. 광주경찰청은 "장윤기가 수사에 적극적으로 협조하지 않아서 아버지를 통해 설득하려던 것"이었다고 해명했는데, 이후 장 경감은 장윤기의 집으로 찾아가 리얼돌 2개를 해체해 폐기해 버립니다. 통화 직후 벌어진 일입니다.



3. "아들 주소랑 비번이.."

더 심각한 대목은 그 다음입니다. 장 경감은 사실 따로 살고 있던 장윤기의 주거지가 어디인지 알지 못했습니다. 그렇다면 어떻게 이곳을 찾아가 핵심 증거를 인멸했을까요? 누군가 장 경감에게 장윤기의 자취방 주소, 그리고 도어락 비밀번호까지 알려줬던 겁니다. 같은 날 장윤기와 장 경감의 전화 통화를 연결했던 바로 그 사람, '장윤기 사건' 수사팀장이었습니다. 결과적으로 장 경감이핵심 증거에 접근할 수 있는 경로를 경찰 수사팀이 열어준 셈입니다. 사건을 담당하고 있던 핵심 수사관과 장 경감이 여러 차례 통화한 사실도 파악됐습니다. 과거 같은 근무지에서 일했던 두 사람의 통화에서 수사 관련 정보가 새어 나간 정황도 포착됐습니다. 범죄 혐의를 입증하고 실체적 진실을 밝혀내야 할 경찰 수사팀이 과거 광산경찰서 소속이었던 장 경감과 장윤기 사이에서 오히려 '다리' 역할을 해준 것 아니냐는 의구심으로 커진 겁니다.



4. "영장 신청 예정"…선 넘은 '그들만의 비밀'

여전히 의문점은 남습니다. 대체 어떤 수사 정보를 알려준 걸까? 광산경찰서는 범행 당일 장윤기를 체포하면서 범행에 쓰인 장윤기의 차량도 긴급 수색했습니다. 그리고 하루 만에 이 차량을 장 경감에게 돌려줬습니다. '차량은 범행과 직접적 관련성이 없다'는 게 이유였습니다. 이랬던 수사팀은 이후 장 경감과의 통화에서 돌려준 차량이 어디 있는지 다시 찾으면서 '블랙박스를 확인하려고 한다'는 취지를 설명해 줬습니다. 핵심 증거를 없애버린 당사자에게 말입니다. 심지어 수사팀은 "아들 장윤기에 대한 구속영장,압수수색영장을 신청할 예정"이라는 구체적인 수사 진행 상황까지 전화 통화로 장 경감에게 말해줬습니다. 선을 넘은 '그들만의 비밀'은 위법 여부를 따져야 하는 사안이 됐습니다.



5. '리얼돌 감정' 의뢰했다더니…

경찰의 석연치 않은 증거 관리 문제도 더해졌습니다. 경찰은 장윤기의 성범죄 관련 증거 인멸 논란이 커지자 이렇게 해명했습니다. "과학수사팀이 이미 '리얼돌'에 묻어 있는 DNA를 충분히 채취했기 때문에 압수까지 할 필요성은 없었다"고 말입니다. 국립과학수사연구원에 DNA 감식을 의뢰해 보고서까지 받았다는 점도 강조했습니다. 그런데 정작 검찰로 사건을 송치할 땐 장윤기의 성폭력 목적 범행을 밝힐 수 있는 핵심 단서인 이 보고서를 빠뜨렸습니다. 이 보고서에는 장윤기의 범행 당시 차량과 소지품 등에 묻은 유전자 분석 결과까지 담겨 있었습니다.



6. SBS 보도 후에는

결국, SBS의 첫 보도 하루 만에 경찰청이 직접 감찰에 나섰습니다. 수사 당시 윗선 보고 이력과 증거물 보전 조치의 적절성, 수사 내용의 사전 유출 의혹, 여기에 장윤기 아버지 장 경감의 증거 인멸 의혹까지 사실관계 전반을 따져보겠단 겁니다. 광주경찰청은 "감찰 조사를 겸허히 수용한다 원칙대로 성실하게 응하겠다"는 공식 입장을 내놨습니다. 그럼에도 경찰이 가진 불편한 기류는 여전합니다. 경찰 내부에선 "아버지가 경찰이라는 이유로 아들 범죄 수사를 소홀히 하는 시대가 지났다"는 반응이 나오는가 하면, "수사 과정에서 어떠한 비위도 없었다"는 해명도 그대로입니다. 논란이 커진 뒤 일부 지역 언론은 장 경감의 증거 인멸 행위를 아버지가 아들의 방을 정리한 것' 정도로 해석했습니다. '상식을 벗어난 행동으로 보이지 않는다'는 특정인의 시각을 보도에 그대로 인용했습니다. 하지만 문제의 리얼돌은 단순한 생활용품이 아니라, 장윤기의 성폭력 목적 범행 여부 그리고 형량을 좌우할 수 있는 핵심 단서였습니다. 경찰에게 리얼돌을 증거 보전하라고 요청하지 않은 검찰도 문제라는 취지의 기사도 나왔습니다. 정작 경찰은 범행 다음날 구속영장 신청 당시 리얼돌 관련 내용을 수사기록에 첨부하지 않았고, 검찰이 리얼돌의 존재를 파악할 수 있었던 시점은 장 경감의 폐기 이후였던 것으로 드러났습니다. 책임의 방향을 검찰로 돌리기 전에, 경찰이 수사 기록에 무엇을 남겼고, 무엇을 빠뜨렸는지부터 정확히 따져봐야 합니다. 지금까지의 이번 사건 흐름은 어찌 보면 단순합니다. 경찰 수사만으로는 장윤기에게 법정형 하한선이 징역 5년인 일반 살인 혐의가 적용됐을 겁니다. 초동 수사에서 경찰은 장윤기가 신체 주요 부위를 훼손한 리얼돌을 놓쳤습니다. 장윤기가 과거에 쓰던 휴대전화도, 장윤기의 음성 녹음이 담긴 차량 블랙박스 SD 카드도 놓쳤습니다. 자칫 묻힐 뻔했던 증거물과 혐의점은 검찰 보완수사 단계에서 잡혔습니다. 그 결과, 장윤기는 최소 무기징역이 선고되는 성폭행 살인 혐의로 기소됐습니다. 경찰에 부여된 강제수사 권한은 그만큼 엄격한 책임을 전제로 합니다. 이번 사건에서 드러난 증거 관리의 빈틈, 수사 정보 전달 정황, 장 경감의 증거 인멸 의혹은 모두 장윤기의 성폭력 목적 범행 여부 입증과 맞닿아 있습니다. 장 경감이 검찰 조사에서 "아들의 범행이 성적인 부분으로 연관되는 게 우려됐다"고 진술한 대목 역시 이 연결고리를 더 무겁게 만듭니다. 사실상 임계점은 넘었습니다. 결국 SBS 보도 닷새만에 경찰은 22명 규모의 전담팀을 꾸리고 장윤기 사건 수사팀장을 긴급체포했습니다. 검찰 송치 과정에서의 증거 인멸 정황을 확인한 건데요 . 감찰을 넘어 정식 수사로 진입한 지금 빙산 아래 숨겨진 남은 의혹도 끝까지 추적하겠습니다.



(취재 : 김덕현, 구성 : 신희숙, 영상취재: 김승태, 영상편집 : 김혜주, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)