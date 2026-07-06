[자막뉴스] "5.23 사용 이유는 의문"…조국 "10대 훈계 꼰대짓? 전혀 동의 못 해"

아이돌 그룹의 문장 끝 '노' 발언을 두고 일베 의혹을 제기했던 조국 전 조국혁신당 대표가 이번엔 드라마 '김부장'의 원작 작가의 관련 의혹을 언급하고 나섰습니다.



일부 유튜브에서 드라마 '김부장' 웹툰 원작자인 박태준 작가의 다른 작품 '외모지상주의'에서 "말풍선 뒤 간판이 'Rock Owling'이라고 적혀 있다"며 "노무현 전 대통령이 서거한 장소인 부엉이바위를 떠올리게 한다"고 일베 의혹을 제기됐는데, 이에 대해 만화 평론가 박인하 씨가 오해를 바로잡겠다며 올린 글을 끌어온 것입니다.



박 씨는 본인이 직접 원작을 찾아보니 'Rock owling'이 아니라 'hanwon rock bowling'(한원 락 볼링장)'이었다며 일베 논란을 부인했습니다.



다만 조 전 대표는 이 글을 소개하면서 "5.23 사용 이유는 의문"이라고 지적했습니다.



해당 웹툰에서 주인공이 초시계를 보며 '5분 23초'라고 말하는 장면을 두고 "노 전 대통령의 서거일인 5월 23일을 연상시키는 것 아니냐"는 의혹이 제기된 적 있는데 이에 대해선 의문이 간다고 표현한 셈입니다.



앞서 경남 거제 출신 아이돌 가수인 원이가 유튜브 콘텐츠에서 '무섭노'라고 말한 걸 두고 경남MBC 소속 PD가 '일베' 의혹을 제기해 논란이 촉발됐는데, 이를 두고 조 전 대표는 어제 자신의 SNS에 "부산 사람의 구별법'이라고 글을 올려 일베 의혹 제기에 가세했습니다.



조 전 대표는 오늘 오전엔 "많은 10-20대들이 일베가 의문문에 '노'를 붙여 사용하고 있는 바, 이 문제를 제기하는 것은 10-20대를 훈계하는 꼰대짓이라는 비겁한 주장이 있나 봅니다"라며 또 다른 게시글을 올렸습니다.



조 전 대표는 이어서 "전혀 동의할 수 없습니다", "의문문에 '노'를 붙여 사용하는 것은 '경상도 말 용법에 맞나 맞지 않나'가 아니라 고 노무현 대통령을 조롱하고 폄훼하는 잘못된 행위임을 분명히 알려야 한다고 생각한다"고 전했습니다.



또 "청년들도 의문문에 '노'를 붙여 사용하는 것이 잘못된 혐오표현임을 알고 더 이상 사용하지 말아야 한다"고 덧붙였습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 서병욱, 디자인: 이수민, 화면출처: 유튜브 '안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다', 웹툰 '외모지상주의', 제작: 디지털뉴스부 )