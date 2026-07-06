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[현장영상] 휘발유 뿌리고 '불' 붙이던 방화범…자기 발에 불붙자 '요란 법석'

작성 2026.07.06 17:30 조회수
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지난달 19일 새벽 말레이시아 조호르바루의 한 식당에 침입한 남성 2명.

이들은 식당 곳곳에 인화성 물질과 페인트를 뿌린 뒤 일당 중 한 명이 불을 붙였는데요. 그런데 순간 불길이 신발에 옮겨붙자, 남성은 화들짝 놀라 펄쩍펄쩍 뛰며 그대로 도망칩니다.

경찰은 범행 장면이 촬영된 CCTV 영상을 토대로 방화범을 추적 중입니다. 불을 지르려던 방화범들이 도리어 화를 입는 일은 또 있었습니다. 현장영상에 담았습니다. 

(취재: 정경우 / 구성: 양현이 / 영상편집: 홍진영 / 디자인: 양혜민 / 제작: 모닝와이드 3부)


 
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