자산운용사 의결권 행사율 91.8%·반대율 8.2%…전년 대비 개선

▲ 금융감독원

금융감독원은 국내 자산운용사 펀드 의결권 행사율과 반대율이 소폭 개선됐다고 6일 밝혔습니다.금융감독원이 국내 자산운용사 285개사의 지난해 4월부터 올해 3월까지 펀드 의결권 행사·공시 내역 총 4만 6천827개 안건을 점검한 결과, 의결권 행사율은 91.8%, 반대율은 8.2%였다.찬성은 82.4%, 불행사·중립 행사는 9.4%였습니다.행사율 및 반대율은 2024년 각각 79.6%, 5.2%, 2025년 91.6%, 6.8%에 이어 추가 상승했습니다.다만 국민연금(작년 행사율 99.8%, 반대율 23.1%)에 비하면 운용사들은 여전히 소극적인 편입니다.자산운용사들이 반대 의견을 낸 안건은 ▲임원 보수 11.7% ▲정관 변경 9.2% ▲이사·감사의 선·해임 7.2% 등이었습니다.의결권 행사 사유를 기재하고 공시 서식을 준수하는 회사도 늘었지만, 일부 운용사는 형식적인 공시와 소극적인 의결권 행사에 그친 것으로 나타났습니다.점검 대상 자산운용사 중 121개사(42.4%)는 의결권 안건의 절반 이상에 '주주총회 영향 미미', '주주권 침해없음' 등 형식적인 내용으로 기재했다.51개사(17.8%)는 형식적으로 운영했고 59개사(20.7%)는 세부 지침은 미공시했습니다.모든 안건에 일괄불행사를 한 회사는 50개사, 일괄찬성은 82개사로 나타났습니다.의안명이나 의안유형, 대상 법인과의 관계 누락 등 공시서식 기재오류가 일반 사모운용사에서 다수 나타났습니다.주주권행사 체계는 대형 공모운용사를 중심으로 내부 관리체계 구축 현황은 개선됐으나, 중·소형사의 격차가 뚜렷했습니다.18개사(26.9%)는 의결권 등 주주권행사 관련 전담 조직을 별도로 운영했지만, 나머지 49개사는 운용·리서치부서의 섹터별 담당자가 겸업하거나 백오피스에서 관련 업무를 수행했습니다.40개사(59.7%)는 주요 안건의 심의·의결을 위한 '수탁자책임위원회' 등 별도 의사결정기구를 설치했지만, 나머지 27개사는 담당 운용역이나 운용본부장이 의안별 중요도에 따라 전결했습니다.의결권 행사 관련 업무실적 등을 핵심성과지표(KPI)에 반영한 회사는 20개사(29.9%)였습니다.삼성자산운용·NH-아문디자산운용·VIP자산운용이 의결권행사, 내부 관리체계 측면에서 양호한 평가를 받았습니다.삼성과 NH-아문디는 담당 조직과 KPI 등 주주권 행사 관리 체계를 충실히 구비하고, 경영진 면담과 주주 서한 등 주주 활동도 활발하게 수행했습니다.VIP는 소형사임에도 전담조직 인원이 운용 규모 대비 가장 많았고 의결권 행사 및 주주 활동을 적극적으로 수행했습니다.반면 신한자산운용·우리자산운용·삼성액티브자산운용의 경우 운용 규모 등을 고려하면 의결권 행사 사유의 중복 기재율이 높거나 주주권행사 체계 구축이 미흡해 지적받았습니다.금감원은 "공모 자산운용사를 중심으로 의결권 행사사유 기재, 공시서식 준수 등은 개선되고 있다"며 "향후 사모운용사를 중심으로 의결권 행사·공시 관련 지도를 강화할 계획"이라고 말했습니다.금감원은 오는 13일 자산운용사 최고경영자(CEO) 간담회를 열고 신인의무 이행 강화, 주주권 충실한 행사 등을 논의하며, 7∼8월 중 공·사모 운용 대상 설명회를 통해 모범·미흡 사항을 공유할 예정입니다.(사진=연합뉴스)