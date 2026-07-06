뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

대한상의, 고졸인재 채용 지원 시행…직업공통능력 인증진단

심우섭 기자
작성 2026.07.06 13:53 조회수
대한상의, 고졸인재 채용 지원 시행…직업공통능력 인증진단
▲ 대한상공회의소 건물 전경

대한상공회의소가 오는 7일부터 10일까지 전국 569개 직업계 고등학교 3학년생 5만 8천여 명을 대상으로 '2026년 직업공통능력 인증진단'을 시행합니다.

2015년부터 교육부와 대한상의가 함께 운영해온 '직업공통능력 인증진단'은 직업계고 학생들의 직무 능력을 객관적으로 증명해 주는 제도로 우리은행, 한국항공우주산업(KAI), 한국주택금융공사, 한국전기안전공사 등 주요 공기업과 대기업들이 고졸인재 채용에 반영하고 있습니다.

해당 진단은 실제 근무 환경에서 요구되는 정보 탐색력, 분석력, 상황판단력 등을 평가하는 문항으로 설계돼, 기업들이 지원자의 실무 기반 문제해결 능력을 객관적으로 검증할 수 있도록 돕고 있습니다.

한편 교육부와 대한상의는 기존 연 1회 자가진단 형태로 치러지던 1, 2학년 평가를 지난 4월 '상시 자가진단 시스템'으로 개편하고 명칭도 '직업기초능력평가'에서 '직업공통능력 인증진단'으로 변경했습니다.

매년 7월 연 1회 시행되던 3학년 평가도 내년부터는 상·하반기 연 2회로 확대할 계획이며 진단 대상을 직업계고 학생뿐만 아니라 일반 구직자까지 확대하는 방안도 검토 중입니다.

(사진=대한상공회의소 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
심우섭 기자 사진
심우섭 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지