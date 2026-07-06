외국인 오토바이 배달 많더니…'한국인 명의도용' 734명 적발

▲ 서울 배달라이더 모습

한국인 명의를 도용해 무자격으로 오토바이 배달 일을 한 외국인 라이더가 무더기로 적발됐습니다.법무부는 올해 1∼5월 외국인 불법 배달 라이더 집중 단속을 벌여 외국인 734명과 배달 영업점 16곳을 적발했다고 오늘(6일) 밝혔습니다.이는 지난해 1년간 적발된 인원(67명)의 약 11배에 달하는 수치입니다.국적별로 보면 베트남이 444명(61%)으로 가장 많았으며 중국(164명), 우즈베키스탄(86명) 등이 뒤를 이었습니다.지역별로는 서울이 282명(39%)으로 가장 많았습니다.이어 수원 172명(23%), 대전 43명(6%), 인천 40명(5%), 청주 29명(4%), 시흥 27명(4%), 부산 17명(2%) 등 순이었습니다.체류 자격 기준으로 보면 D-2 비자를 소지한 유학생이 410명(56%)으로 과반을 차지했습니다.재외동포(F-4)는 149명(20%), 구직자(D-10) 99명(14%), 기타 76명(10%)이었습니다.적발된 유학생들의 소속 대학은 총 96곳으로 조사됐습니다.법무부는 법 위반 정도와 불법 취업 기간, 체류 실태 등을 감안해 68명은 강제퇴거 등 출국 조치하고 643명에게는 총 16억 2천800여만 원의 범칙금을 부과했습니다.나머지 20명 대해서는 조사를 진행 중입니다.이 중 2명은 고발, 1명은 지명수배자로 확인돼 경찰에 신병을 인계했으며, 무면허로 확인된 15명은 보강 조사 후 경찰에 수사를 의뢰할 방침이라고 법무부는 설명했습니다.외국인들에게 다른 한국인의 배달 라이더 앱 계정을 불법으로 제공한 배달 영업점주 16명도 적발돼 수사받고 있습니다.정성호 법무부 장관은 "불법 배달 라이더 외국인뿐만 아니라 명의 제공 브로커에 대한 수사도 강화해 국민 고용 침해를 예방하고, 관계기관과 협력해 불법 배달을 유발하는 환경을 근본적으로 차단하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)