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러, 우크라 키이우에 또 드론·미사일 공격…최소 5명 사망

곽상은 기자
작성 2026.07.06 13:13 조회수
러, 우크라 키이우에 또 드론·미사일 공격…최소 5명 사망
▲ 우크라이나 키이우에서 발생한 러시아의 미사일 공격으로 인해 파손된 차량

러시아가 현지시간 6일 새벽 우크라이나 수도 키이우를 겨냥한 드론·미사일 공격을 감행해 최소 5명이 숨졌다고 AP통신 등 외신들이 보도했습니다.

키이우 군행정부 대표자인 티무르 트카첸코는 이날 텔레그램을 통해 키이우 포딜스키 지구의 한 주거용 건물이 러시아의 공격으로 일부 붕괴했다고 밝혔습니다.

아울러 다르니차 지구에 있는 여러 고층 건물도 피해가 발생해 잔해 아래 사람들이 갇혀 있는 것으로 보인다고 말했습니다.

이번 공습은 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 러시아의 대규모 공격 가능성을 경고한 지 몇 시간 만에 진행됐습니다.

러시아는 이번 공격에 탄도미사일, 순항미사일, 드론 등을 활용했다고 AP통신은 전했습니다.

최근 러시아는 우크라이나가 자국 정유 시설 등 민간 인프라를 정밀 타격하자 이에 대응해 키이우를 공격 목표로 삼는 대규모 공습을 벌이고 있습니다.

지난 1일 밤부터 2일 새벽 사이에 진행된 러시아의 공습으로 키이우에서는 31명이 숨졌습니다.

당시 러시아의 공습은 지난 2022년 개전 이래 키이우 최악의 피해 중 하나로 기록됐습니다.
 
(사진=AP, 연합뉴스)
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