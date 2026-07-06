"당대표 교체 결단 내려달라"…첫 전당대회 출마 선언

<앵커>



김민석 전 국무총리가 국정 성공과 총선 승리를 위해 당대표 교체 결단을 내려달라며 민주당 대표 경선 출마를 선언했습니다. 당 복귀 엿새만으로, 정청래 전 대표와 송영길 의원 등 다른 유력 당권 주자들의 발걸음도 빨라지고 있습니다.



고정현 기자입니다.



<기자>



오늘(6일) 오전 국립 5.18 민주묘지를 참배한 김민석 전 국무총리.



곧바로 5.18 광주 민주화운동 당시 계엄군의 헬기 사격 탄흔이 남아있는 전일빌딩에서 민주당 대표 경선 출마를 선언했습니다.



이재명 정부 국정 성공과 2년 뒤 있을 총선 승리를 이유로 내세웠습니다.



김 전 총리는 지난 지도부의 노력을 동지적 관점에서 치하한다면서도 자기 정치의 폐해가 당과 당정협력을 혼선에 빠뜨렸다고 정청래 전 대표를 겨냥했습니다.



[김민석/전 국무총리 : 이대로는 국정성공도 총선승리도 당의 단합도 어렵습니다. 합당 추진, 검찰개혁 논의, 공천과 선거전략 등에서 (여러 문제점이 나타났습니다.)]



당권 경쟁자들의 움직임도 빨라지고 있습니다.



최근 호남 방문이 잦았던 정청래 전 대표는 김대중 전 대통령의 생가와 노무현 전 대통령의 묘역을 방문한 데 이어, 노사모 동창회 사진을 SNS에 게재하며 자신이 '민주당의 뿌리와 정통성'을 이어갈 적임자라고 부각했습니다.



이어 "이재명 정부 성공과 정권 재창출"이라는 말을 강조하면서도 "네거티브를 하지 않겠다"고 밝혔습니다.



김 전 총리가 출마선언을 하며 자신을 비판한 것에 대한 대응으로 풀이됩니다.



정 전 대표를 공개적으로 비판해 온 송영길 의원은 당 대표 경선 출마 선언의 시점을 고민 중인 걸로 알려졌습니다.



송 의원 측은 "정 전 대표의 출마 시점이 발표되면, 구체적 출마 시점을 정할 계획"이라고 SBS에 전했습니다.



민주당은 오는 16일과 17일, 8.17 전당대회에 출마할 당대표와 최고위원 후보의 등록을 받습니다.



(영상취재 : 오영춘, 영상편집 : 장현기)