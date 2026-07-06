[자막뉴스] 정몽규, 13년 만에 전격 사퇴 "오롯이 제 책임"…"국회 나와라" 압박 더 거세진다

정몽규 대한축구협회 회장이 전격 사임했습니다.



대한축구협회는 오늘(6일) 정 회장이 충남 천안 코리아풋볼파크에서 부회장단과 이사진이 참석한 가운데 마지막 임원 회의를 주재한 뒤, 공식적으로 사임서를 제출했다고 밝혔습니다.



지난 2013년 1월 제52대 회장으로 취임한 이후 4선 연임에 성공하며 장기 집권해 온 정 회장이 13년 5개월이라는 임기에 마침표를 찍게 된 겁니다.



정 회장은 사임서를 통해 "대한민국 축구의 발전과 영광만을 바라보며 달렸지만 때로는 깊은 실망을 안겨드리기도 했다"고 했습니다.



그러면서 "모든 영광과 성과는 선수들과 팬 여러분 덕분이며, 모든 부족함과 과오는 오롯이 자신의 책임"이라고 했습니다.



이어 "이제 한 명의 열성적인 축구 팬으로 돌아가 한국 축구를 응원하겠다.



한국 축구는 언제나 그랬듯 수많은 시련을 넘어 다시 한번 높이 비상할 거라 확신한다"고 덧붙였습니다.



당초 축구계 안팎에서는 정 회장이 현재 진행 중인 2026 북중미 월드컵 일정이 모두 종료된 이후에 거취를 표명할 것이라는 관측이 지배적이었습니다.



하지만, 국가대표팀 감독 선임 과정에서의 절차적 정당성 논란과 축구 팬들과 언론의 거센 쇄신 요구에 직면하자 사퇴 시기를 앞당긴 것으로 풀이됩니다.



이에 따라 협회는 현 부회장 중 1명이 대한체육회의 인준을 거쳐 회장 직무 대행을 맡아 차기 회장 선거 과정을 공정하게 준비해 나갈 계획이라고 밝혔습니다.



국회 문화체육관광위원회는 정 회장을 포함해 대한축구협회에 대한 청문회를 추진하고 있어, 정 회장의 출석 여부에도 관심이 쏠립니다.



앞서 이재정 문체위원장은 지난 3일 기자들과 만나 "국회는 점검의 의무가 있는 만큼 어떤 절차가 됐건 청문회를 진행할 예정"이라고 말했습니다.



이 위원장은 정 회장뿐 아니라 미국으로 출국한 홍명보 전 감독의 청문회 출석과 관련해서도 "국민에게 설명할 의무가 있는 두 분이 나와 그 역할을 마땅히 해야 할 것"이라고 강조한 바 있습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 안준혁, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)