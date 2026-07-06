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LG 오스틴·두산 최민석, 6월 KBO 쉘힐릭스플레이어 선정

전영민 기자
작성 2026.07.06 11:42 조회수
LG 오스틴·두산 최민석, 6월 KBO 쉘힐릭스플레이어 선정
▲ LG 트윈스 오스틴 딘

LG 트윈스 오스틴 딘과 두산 베어스 최민석이 6월 한 달간 KBO리그에서 가장 빛난 선수가 됐습니다.

KBO 사무국은 대체 선수 대비 승리 기여도(WAR)를 기준으로 시상하는 2026 신한 SOL KBO 리그 6월 쉘힐릭스플레이어 수상자로 타자 부문 오스틴, 투수 부문 최민석이 각각 선정됐다고 오늘(6일) 발표했습니다.

타자 부문 1위에 오른 오스틴은 6월 한 달간 WAR 2.05를 기록했습니다.

타점(34개), OPS(출루율+장타율·1.260) 부문 단독 1위는 물론 안타(34개)와 홈런(11개) 공동 1위 등 각종 공격 지표 최상위권을 휩쓸며 팀의 선두 질주를 이끌었습니다.

투수 부문에서는 두산의 상승세를 이끈 최민석이 WAR 1.63으로 생애 첫 수상의 영예를 안았습니다.

프로야구 두산 베어스 오른팔 투수 최민석(20) (사진=키움 히어로즈 제공, 연합뉴스)

최민석은 6월 선발 등판한 5경기에서 모두 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책점 이하)를 달성하며 다승 공동 1위(4승), 평균자책점 1위(0.84), 이닝당 출루허용률(WHIP) 1위(0.84)로 마운드를 굳건히 지켰습니다.

두 선수에 대한 시상식은 7월 중 각 소속 구단의 홈구장에서 열릴 예정이며, 수상자에게는 상금 150만 원이 각각 지급됩니다.

(사진=키움 히어로즈 제공, 연합뉴스)
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