KBO, 비선수 출신·해외파 2027시즌 드래프트 접수 시작

▲ 지난해 열린 KBO 신인드래프트

한국야구위원회(KBO) 사무국이 오는 9월 21일 열리는 2027 KBO 신인 드래프트를 앞두고 해외 아마추어 및 프로 출신, 학교 중퇴 선수 등을 대상으로 참가 신청을 받습니다.접수 기간은 오늘(6일)부터 다음 달 7일까지이며, KBO 신인지명대상 선수등록시스템을 통해 신청하면 됩니다.지원자는 기본적으로 대한민국 국적자여야 합니다.과거 고교나 대학 졸업 시점에 이미 드래프트 대상이었던 선수는 원칙적으로 지원할 수 없지만, 아래 네 가지 특별한 조건 중 하나라도 충족하면 신청할 수 있습니다.단, 과거에 같은 자격으로 KBO 드래프트에 참여했던 적이 있다면 다시 지원할 수 없습니다.지원할 수 있는 네 가지 유형은 ▲ 한국에서 중학교 이상을 다닌 뒤 KBO리그를 거치지 않고 바로 외국 프로팀과 계약했던 선수 (단, 2025년 1월 31일 이전에 계약이 끝난 상태여야 함) ▲ 한국 프로야구에 등록된 적 없는 해외 학교 및 프로 출신 선수 ▲ 대한야구소프트볼협회에 야구부 선수로 등록된 이력이 있지만, 고등학교나 대학교를 중퇴한 선수 ▲ 엘리트 야구부 출신이 아니더라도, KBO가 인정하는 독립 리그나 퓨처스리그 구단 소속으로 최근 1년 동안 1경기 이상 출전한 선수(단, 고교·대학 졸업자 또는 졸업 예정자여야 함)다.중퇴 선수의 경우, 정상적으로 학교에 다녔을 때의 '졸업 예정 연도'가 지나야만 드래프트에 신청할 수 있습니다.만약 그 전에 군대에 입대했다면, 원래의 졸업 예정 연도에서 2년이 더 지나야 참가 자격이 주어집니다.참가를 원하는 선수는 KBO 선수등록시스템 웹사이트(draft.koreabaseball.com)에 가입해 온라인 신청서를 작성한 뒤, 필요한 서류 원본을 우편으로 KBO 운영팀에 보내면 됩니다.우편은 8월 7일 자 소인이 찍힌 것까지만 인정됩니다.KBO는 서류 심사를 통과한 선수들을 모아 9월 1일 트라이아웃(공개 평가회)을 진행할 예정입니다.트라이아웃 시간과 장소는 합격자에게 추후 개별 안내됩니다.(사진=연합뉴스)