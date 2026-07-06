뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"속초에 죽으러 간다" 말 남긴 80대…실종 문자 본 시민이 살려

유영규 기자
작성 2026.07.06 11:23 조회수
"속초에 죽으러 간다" 말 남긴 80대…실종 문자 본 시민이 살려
▲ 속초경찰서 감사장 수여

실종경보 문자를 무심코 지나치지 않은 한 시민의 관심이 실종 치매 노인을 가족의 품으로 무사히 돌려보냈습니다.

강원 속초경찰서는 실종 치매 노인 A(84) 씨 구조에 기여한 시민 김 모 씨에게 감사장을 수여하고 신고포상금을 전달했다고 오늘(6일) 밝혔습니다.

경찰에 따르면 치매를 앓고 있는 A 씨는 지난달 30일 거주지에서 택시를 이용해 대전시외버스터미널로 이동한 뒤 버스를 타고 속초로 이동했습니다.

A 씨는 터미널로 이동하는 택시 안에서 기사에게 "속초에 죽으러 간다"는 말을 한 것으로 알려졌습니다.

이후 가족의 실종 신고를 접수한 경찰은 A 씨의 이동 경로를 확인하는 한편 실종경보 문자를 발송하며 수색에 나섰습니다.

실종경보 문자에는 검정 반소매, 남색 반바지, 흰머리, 지팡이 등 A 씨의 인상착의가 적혀 있었습니다.

문자를 확인한 김 씨는 지난 1일 오전 11시 29분 속초 시내를 지나던 중 문자 속 인상착의와 비슷한 남성을 발견했습니다.

이에 김 씨는 곧바로 112에 신고했고, 출동한 경찰은 A 씨를 구조했습니다.

속초경찰서는 김 씨의 작은 관심과 용기 있는 행동이 실종 치매 노인 구조에 큰 역할을 한 것으로 보고 있습니다.

최희운 서장은 "공동체의 안전은 시민 한 사람 한 사람의 관심과 참여에서 시작된다"며 "김 씨처럼 주변을 살피고 행동에 옮기는 시민이 있기에 우리 사회가 더욱 따뜻해질 수 있다"고 말했습니다.

(사진=속초경찰서 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지