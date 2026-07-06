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한국, 상반기 선박 수주 60% 늘어…점유율 19%

박재현 기자
작성 2026.07.06 11:15 조회수
한국, 상반기 선박 수주 60% 늘어…점유율 19%
▲ 선박 수주 자료화면

올해 상반기 한국의 선박 수주량이 60% 늘어난 것으로 나타났습니다.

6일 영국 조선·해운 시황 분석기관 클락슨리서치에 따르면 올해 1∼6월 전 세계 수주량은 4천295만CGT(표준선 환산톤수·1천481척)로 지난해 같은 기간 2천590만CGT(1천101척)보다 66% 증가했습니다.

상반기에 한국은 작년 동기보다 60% 증가한 797만CGT(195척)를 수주해 점유율 19%를 기록했습니다.

중국은 3천100만CGT(1천131척)로 113% 증가하며 점유율 72%를 차지했습니다.

6월 전 세계 선박 수주량은 525만CGT(표준선 환산톤수·200척)로 전달 576만CGT보다 9% 감소했지만 지난해 같은 달 509만CGT보다는 3% 증가했습니다.

지난달 한국은 50만CGT(13척)를 수주해 점유율 9%를 기록했고, 중국은 445만CGT(171척)로 85%를 차지했습니다.

척당 평균 수주 규모는 한국이 3.8만CGT, 중국이 2.6만CGT로 한국이 고부가가치 선박 중심의 수주를 이어갔습니다.

6월 말 기준 전 세계 수주잔량은 전달보다 214만CGT 증가한 2억659만CGT입니다.

국가별 수주잔량은 한국이 3천881만CGT(19%), 중국이 1억3천403만CGT(65%)였습니다.

전달 대비 한국은 159만CGT, 중국은 77만CGT 증가했으며, 작년 동기와 비교하면 한국은 369만CGT, 중국은 3천20만CGT 각각 늘었습니다.

6월 말 클락슨 신조선가지수는 185.15로 전월(185.01)보다 0.14 포인트 상승했습니다.

이는 2021년 6월(138.79)과 비교하면 33% 높은 수준입니다.

5월 말 기준 선종별 신조선가는 액화천연가스(LNG) 운반선이 2억4천850만달러, 초대형 유조선(VLCC)이 1억3천50만달러, 초대형 컨테이너선은 2억6천150만달러를 기록했습니다.

(사진=연합뉴스)
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