"통신사 넘어 AX 기업으로"…KT, 18조 미래 투자 시동

KT가 한국의 인공지능(AI) 전환을 이끄는 AX 플랫폼 컴퍼니로 탈바꿈한다는 포부를 밝혔습니다.



박윤영 KT 대표는 6일 서울 광진구 풀만 앰배서더 이스트폴에서 취임 후 첫 기자간담회를 결고 이를 위한 핵심 전략을 발표했습니다.



KT는 ▲ 제로 트러스트 정보보안·정보기술(IT)·네트워크 ▲ AX 인프라·기업간거래(B2B)·기업-소비자간거래(B2C)·신성장 AX 서비스 등을 AX 플랫폼 컴퍼니의 두 축으로 삼았습니다.



먼저 KT는 정보보안·IT·네트워크에 3년간 12조 원을 투자합니다.



KT는 제로트러스트 원칙에 따라 전사 보안 체계를 재정의하고 정보보안과 IT 혁신 분야에에 최근 3년 대비 2배 증가한 4조 원을 투자하기로 했습니다.



네트워크 분야에는 같은 기간 8조 원을 투자합니다.



네트워크 품질을 선제적으로 개선해 체감 품질과 경쟁력을 강화하고 6세대 이동통신(6G), 위성, 데이터센터 상호 연결 등 미래 네트워크 핵심 기술 주도권을 확보한다는 방침입니다.



특히 정지궤도(GEO)와 저궤도(LEO)의 다중 위성을 직접 관제하고 운용해 한국의 통신 주권을 확보하고 재난이나 안보 상황에서도 끊김이 없는 통신망을 제공한다는 목표입니다.



KT는 AI 인프라 측면에서 5조 원을 투입해 1GW(기가와트) 용량의 AI 데이터센터(DC)를 추가 구축합니다.



대규모 학습과 추론 수요에 대응하는 중앙 AI DC와 산업 현장 인근에 확충하는 AI 에지를 연결, 피지컬 AI와 자율주행 시대에 필수적인 초저지연 실시간 추론 환경을 전국에 제공할 방침입니다.



아울러 글로벌 해저케이블 트래픽 수요가 급증한다고 전망되면서 KT는 1조 원을 투입해 해저케이블 공급 규모를 90Tbps(초당 테라바이트) 이상 추가할 계획입니다.



서비스 부문에서는 금융·공공·제조·의료 등 산업 특화 기업간거래(B2B) AX 실행 도구를 제공합니다.



금융 분야는 금융 디지털전환(DX) 사업 성과를 기반으로 AI콘택트센터(AICC)·세일즈 에이전트 등 에이전틱 AI를 섹터별로 확장합니다.



공공 분야는 정부의 AX 수요를 공략하고, 제조·의료 분야는 과학기술정보통신부 로봇 파운데이션 모델 실증 등 정부 실증 사업 참여로 피지컬 AI 사업을 확장합니다.



기업과 소비자 간 거래(B2C) 영역에서는 상품과 서비스의 주도권을 고객에게 넘기는 초개인화 B2C AX를 선보입니다.



기존 통신 서비스의 불편을 해소하기 위해 고객이 직접 설계하는 요금제와 혜택, 이용 패턴 분석 기반 맞춤형 서비스 등을 구현합니다.



이 밖에 KT는 토큰팩토리와 스테이블코인 사업도 본격화하기로 했습니다.



토큰 비용은 AI 비즈니스 최대 병목으로 꼽히면서 AI 시대 새로운 경제 단위로 부상하고 있습니다.



KT는 전국에 분산된 1GW 규모의 AI DC와 토큰 최적화 엔진을 결합합니다.



이를 바탕으로 토큰의 생성·중개·과금 지원이 가능한 토큰 팩토리를 구축하고 KT의 대표 AX 사업 모델로 키우기로 했습니다.



스테이블 코인의 경우 디지털 금융 플랫폼 시장에 진입한다는 계획입니다.



박윤영 대표는 "AI 중심으로 연결의 대상이 확장되는 AX 시대에도 한국의 연결을 책임지는 KT의 본질은 변하지 않는다"라며 "통신업 본질을 더욱 견고히 하고 그 기반 위에서 확실한 성장을 이뤄 한국이 AX 강국으로 도약할 수 있도록 견인하겠다"고 강조했습니다.