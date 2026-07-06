전세 매물 부족에…서울 아파트 84㎡ 신규-재계약 전세 보증금 격차 8천만 원

▲ 부동산 자료화면

부동산 플랫폼 직방이 수도권 전세 시장에서 현 시세를 반영하는 신규 계약과 기존 계약조건의 영향을 받는 재계약 간 보증금 격차가 확대되는 것으로 나타났다고 밝혔습니다.직방은 올 1월부터 6월까지 수도권 아파트 전용 59㎡와 84㎡의 전세 거래를 대상으로 동일 단지·동일 면적에서 신규 계약과 재계약이 모두 이뤄진 사례를 분석했는데 전세보증금은 동일 단지·동일 면적의 거래 중앙값을 기준으로 비교했고 월세 계약은 여기서 제외했습니다.분석 결과 서울은 59㎡의 신규 전세계약 보증금이 1월 5억 원에서 6월 5억 4천750만 원으로 4천750만 원 상승했지만 재계약은 같은 기간 4억 6천500만 원에서 4억 7천만 원으로 500만 원 올라 상승폭이 작은 것으로 나타났습니다.6월 신규 계약과 재계약 간 보증금 격차는 7천750만 원으로 1월 조사된 3천500만 원의 2배를 웃돌았습니다.84㎡형은 신규 계약 보증금이 6억 5천625만 원에서 7억 원으로 4천만 원 이상 오르는 동안 재계약 보증금은 6억 1천250만 원에서 6억 2천만 원으로 상승해 격차가 1월 4천375만 원에서 6월에는 8천만 원으로 커졌습니다.경기지역도 59㎡ 신규 계약과 재계약 간 보증금 차이가 1월 2천만 원에서 6월 2천200만 원으로, 84㎡는 같은 기간 1천50만 원에서 5천100만 원으로 확대됐습니다.재계약 비중은 커지는 추세로 나타나 서울은 전세 재계약이 1월 47.4%에서 6월 55.0%로 높아져 신규 계약 비율을 넘어섰고 경기도 역시 같은 기간 재계약 비중이 38.6%에서 45.4%로 커진 것으로 조사됐습니다.김은선 직방 빅데이터랩장은 "최근 전세 매물 부족과 전셋값 상승으로 신규 계약에 필요한 보증금 부담이 커진 데다 이사 비용과 중개보수 등 부대비용까지 고려하면서 기존 세입자의 재계약 선택이 늘어나는 것으로 보인다"고 말했습니다.