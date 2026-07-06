[현장영상] 차는 그대로 있지만 '주차 위치'가 바뀌었다 '황당 절도' 잡고 보니

충청남도 아산시, 평소 세워두던 곳과 전혀 다른 구역에서 발견된 차. 피해자는 차가 부서지거나 내부 물건이 사라진 것도 아니었지만, 수상함에 경찰에 신고를 접수했습니다.



조사해 보니 CCTV에는 누군가 차량을 몰고 나갔다가 약 3시간 뒤 다시 가져다 놓는 모습이 포착됐습니다.



더욱이 피의자는 면허도 없는 중학생이었고, 또래 지인들을 태운 정황까지 확인됐는데요. 이 사건의 경우, 과연 어떤 죄가 적용될까요. 잠기지 않은 차량과 차 안에 남겨진 키가 얼마나 쉽게 범행의 표적이 될 수 있는지 담아봤습니다.



(취재: 위효정 / 구성: 양현이 / 영상편집: 최강산 / 디자인: 이수민 / 제작: 모닝와이드 3부)