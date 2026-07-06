"빌런 소탕에 전 재산 태운다"…'재벌X형사2' 안보현, 해외 원정 수사로 스케일 확장

돈과 자본력으로 범인을 때려잡는 '보법이 다른' 재벌 형사 진이수가 역대급 스케일의 해외 원정 수사와 함께 돌아온다.



오는 8월 7일 금요일 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '재벌X형사2'(극본 김바다, 연출 김재홍) 측은 6일, 타이틀롤 안보현(진이수 역)의 개성 넘치는 근황이 담긴 스틸을 최초 공개하며 안방극장 컴백을 알렸다.



'김부장' 후속으로 찾아오는 '재벌X형사2'는 수사가 막히면 재력으로 판을 뒤집는 재벌 형사 진이수와 새 팀장 주혜라(정은채 분)가 펼치는 유쾌·상쾌·통쾌한 사이다 공조 수사극이다. 전편의 흥행을 이끈 배우 안보현과 김재홍 감독, 김바다 작가에 더해, 독보적인 매력의 정은채가 합류하면서 SBS 금토 사이다 유니버스의 명성을 이어갈 기대작으로 주목받고 있다.



전 시즌에서 대기업 회장직을 뒤로한 채 정의감과 동료애를 장착하고 정식 형사가 된 재벌 3세 진이수는, 이번 시즌2에서 한층 더 진화한 하이엔드 사이다 액션을 선보인다. 사건 해결을 위해서라면 사비로 전용기까지 띄우는 그의 막강한 자본력은 여전하다. 공개된 스틸 속에는 범인을 잡기 위해 해외 원정 수사까지 감행한 진이수의 황당하고도 유쾌한 모습이 담겼다.



현지인들로 가득한 멕시칸 식당에 나타난 그는 현장 TPO(시간·장소·상황)에 맞춘다며 멕시코 전통 악단 '마리아치'로 완벽 변신했다. 커다란 솜브레로 모자와 화려한 금빛 자수 슈트를 차려입은 모습에서 그의 변함없는 재력과 특유의 '관종력'이 고스란히 묻어난다.



특히 일촉즉발의 긴박한 순간에도 기타를 연주하며 라틴의 낭만을 즐기는가 하면, 범인의 위협 앞에서도 여유로운 보조개 미소를 잃지 않는 진이수 특유의 '킹 받는 매력'은 보는 이들의 웃음을 자아낸다. 정식 형사로 성장했음에도 여전히 재벌물이 덜 빠진 채 경찰 배지에 자본력을 더해 판을 흔드는 그의 활약에 기대감이 쏠린다.



제작진 측은 "안보현이 촬영장에 도착하자 '재벌X형사'의 세계관이 시작되는 것이 느껴졌다. 진이수라는 캐릭터가 왜 안보현의 인생 캐릭터로 불리는지 실감할 수 있는 순간이었다"라면서 "안보현은 '재벌X형사' 시리즈를 향한 각별한 애정을 바탕으로 현장에서 매순간 최선을 다하고 있다. 전 시즌을 능가하는 재미와 쾌감을 선사하겠다는 열정이 엄청나다. 시즌2에서는 '형사계의 슈스'로 거듭난 진이수의 활약을 즐기실 수 있을 것이다. 많은 기대 부탁드린다"라고 자신감을 드러냈다.



올여름 안방극장에 짜릿한 카타르시스를 선사할 '재벌X형사2'는 오는 8월 7일 금요일 밤 9시 50분에 첫 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)