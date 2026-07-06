신민아표 스릴러 통했다…'눈동자', 시체스영화제 공식 초청

배우 신민아 주연의 영화 '눈동자'가 스페인 시체스영화제에 공식 초청됐다.



배급사 바이포엠 스튜디오에 따르면 '눈동자'는 오는 10월 8일 개막하는 제59회 시체스영화제 경쟁 부문 파노라마 섹션에 공식 초청 받았다.



시체스영화제는 1968년 판타지·호러 영화 상영 주간으로 출범한 이후 세계 최대 규모를 자랑하는 대표 장르 영화제로, '어쩔 수가 없다', '범죄도시' 시리즈, '잠', '올빼미', '부산행' 등 평단과 관객의 호평을 받은 한국 작품들이 다수 초청된 바 있다.



시체스영화제 예술감독 앙헬 살라는 '눈동자'에 대해 "리메이크라는 틀을 넘어 독자적인 정체성을 구축해 낸 작품"이라며 "공포 영화의 결을 은은하게 품은 분위기와 긴장감이 돋보이는 스릴러"라고 평했다.



해외 개봉도 확정됐다. 지난 6월 25일 필리핀을 시작으로 7월 2일 싱가포르, 7월 3일 몽골에서 개봉했으며, 오는 10일에는 북미에서 개봉한다. 이후 인도네시아, 말레이시아, 베트남, 러시아, 일본에서도 순차적으로 개봉하며 글로벌 행보를 이어간다.



'눈동자'는 유전병으로 시력을 점차 잃어가는 서진이 쌍둥이 동생의 죽음을 둘러싼 의혹을 파헤치다 그 실체와 마주하게 되는 이야기를 그린 서스펜스 스릴러다. 신민아가 1인 2역을 맡아 열연을 펼쳤으며 김남희 역시 강렬한 연기로 호평받고 있다.



이 작품은 지난달 24일 개봉해 2주 차에 '토이 스토리 5'를 제치고 박스오피스 1위에 오르는 이변을 연출하기도 했다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)