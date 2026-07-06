배우·작가 박신양, 오는 9일부터 인천문화예술회관서 대규모 작품 전시…14년 작업한 120여 점 무료 전시

배우이자 작가 박신양 씨가 오는 9일부터 인천 남동구 문화예술회관에서 대규모 기획 전시를 개최합니다.



인천시 문화예술회관은 오는 9일부터 다음 달 2일까지 재개관 이후 첫 기획 초대전으로 박신양 작가의 '제4의 벽'을 개최한다고 밝혔습니다.



박신양 작가는 대중적 인지도를 넘어, 강렬한 표현주의적 기질과 독창적 색채 감각으로 한국 화단에 자신만의 독자적인 영역을 구축해 온 화가로 제도권 미술 교육의 틀에 얽매이지 않고 지난 14년 동안 오직 회화라는 언어에 몰두해왔습니다.



박 작가는 특히 대상에 대한 집요한 관찰과 의지를 통해 인간이 도달할 수 있는 표현의 최대치를 캔버스 위에 구현해 작가 내면의 격정을 캔버스 위에 고스란히 쏟아냄으로써 기교를 넘어선 깊은 진정성을 확보했다는 평가를 받습니다.



전시 주제인 '제4의 벽'은 무대와 객석 사이의 보이지 않는 경계를 뜻하는 연극 용어로 이번 전시는 박신양 작가가 예술을 소유의 대상이 아닌 나눔과 소통'의 가치로 재정의하고 작가와 관객 사이의 심리적 벽을 허물고자 하는 의지를 담았습니다.



지난 14년 동안 200여 점의 작품을 그린 박신양 작가는 원화를 판매하지 않고 오직 전시를 통해서만 대중과 호흡해 왔습니다.



이번에 공개되는 120여 점의 회화 작품은 대중문화인과 순수 예술가라는 두 세계를 오가는 작가의 깊은 내면 세계를 투영합니다.



이번 초대전과 발맞춰 인천문화재단 인천미술은행의 우수 소장품도 선보입니다.



아울러 이번 전시의 굿즈 판매 순이익금 전액은 인천문화재단의 대표 기부사업인 '아트레인'에 전달되어, 지역 문화예술 발전과 예술인들의 창작 활동 지원에 쓰일 예정입니다.



관람객들의 이해를 돕기 위해 박신양 작가가 직접 전시해설사로 나서는 '아트&토크'가 전시 기간 중 총 2회 개최될 예정입니다.



이번 프로그램의 세부 일정과 참여 신청 방법은 추후 인천문화예술회관 홈페이지를 통해 상세히 공지될 예정입니다.



회관 관계자는 "이번 전시가 '문화도시 인천'의 예술적 지평을 넓히는 소중한 발걸음이 될 것"이라며, "열린 공간에서, 많은 시민이 삶을 채우는 따뜻한 예술적 위로와 영감을 만나보시길 바란다"고 말했습니다.



관람 시간은 오전 10시부터 오후 6시까지이며 (입장 마감 오후 5시 30분), 입장 연령은 8세 이상입니다.