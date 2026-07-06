"무섭노" 한마디에 '일베' 낙인?…리센느 원이 둘러싼 공방

5인조 걸그룹 '리센느'의 리더 원이가 유튜브 영상에서 쓴 사투리가 때아닌 이념 논쟁의 중심에 섰습니다.



최근 사투리를 활용한 콘텐츠로 인기를 끌고 있는 경남 거제 출신 멤버 원이가 쓴 사투리를 놓고 경남MBC 소속 한 PD가 '일베' 의혹을 제기하면서 논란이 촉발됐습니다.



원이가 어두운 곳에서 "무섭노"라고 한 발언을 놓고 이 PD는 자신의 소셜미디어에 "여성 아이돌과 피디가 사이좋게 '노노'를 주고받고 있어서 무척 속상했다"고 썼습니다.



이 PD는 그러면서 "경상어 연구원들이 어법에 맞지 않는 사용이라 수없이 지적해 왔음에도 청년들이 자연스럽게 비문의 '노'를 사용하고 있다"고 주장했습니다.



원이가 쓴 사투리에 대해 극우 커뮤니티 '일베'가 고 노무현 전 대통령을 비하할 때 사용하는 혐오 용어라고 주장한 겁니다.



정치권이 가세하면서 논란은 더 확산했습니다.



조국 전 조국혁신당 대표는 어제 자신의 소셜미디어에 "일베가 문장 끝에 '노'를 붙여 사용하는 것을 옹호하며 '부산과 영남에서도 그렇게 쓴다'는 사람들이 있다"며 "이에 대한 반박으로 부산 사람의 구별법을 참조하시라"는 글을 올렸습니다.



그러면서, 자신의 관찰로는 영남에서 "'노'는 구체적 상황 설명을 요청할 때 사용하는 거"라고 주장했습니다.



이에 개혁신당 이준석 대표는 조 전 대표를 향해 "말끝 하나로 사상을 검증하려고 한다"며 "스물두 살 아이돌이 고향 말로 '무섭노'라고 했다는 이유로 일베 낙인이 찍혔다"고 지적했습니다.



국민의힘 윤상현 의원도 자신의 소셜미디어에 "숨 막히는 감시 사회"라고 비판하면서, "스무살 남짓 된 아이돌 멤버의 방언까지 들먹이며 갈라치기를 해야겠느냐"고 반문했습니다.



방송인 김시덕도 "원이가 쓴 '노'는 의문형 종결어미가 맞다"며 "언젠가부터 '노'라는 사투리를 쓰면 일베로 몰아가는 분들이 있다"고 말을 보탰습니다.



실제로 안태형 동아대 기초교양대학 교수는 과거 인터뷰에서 "동남방언에서 어미 '노'는 혼잣말이나 한탄, 독백 등 '감탄의 형태'를 표현할 때도 쓰인다"고 설명한 바 있습니다.



대중문화계 안팎에서는 일상적인 언어 표현을 두고 진영 논리에 기반한 사상 검증식 공방이 지나치게 과열되고 있다는 지적이 나옵니다.



(취재: 이현영, 영상편집: 최강산, 디자인: 양혜민, 화면출처: 유튜브 '안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다', 제작: 디지털뉴스부)