에이티즈, 미국 인기 뜨겁네…'빌보드 200' 통상 세번째 1위 '우뚝'

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그룹 에이티즈(ATEEZ)가 또 한 번 미국 빌보드 메인 차트 정상에 오르며 글로벌 대세 그룹의 위상을 입증했다.5일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 차트 예고 기사에 따르면, 에이티즈는 지난달 26일 발매한 미니 14집 '골든 아워 : 파트 5(GOLDEN HOUR : Part.5)'로 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 1위를 차지했다.이번 앨범은 음반 판매량 22만 3000장과 스트리밍 환산 수치(SEA) 등을 합산해 총 22만 8000장의 앨범 유닛을 기록했다. 이는 에이티즈의 미국 첫 주 판매량 자체 최고 기록으로, 지난 2월 발표한 미니 13집 '골든 아워 : 파트 4(GOLDEN HOUR : Part.4)'의 19만 5000장을 뛰어넘는 성과다.이로써 에이티즈는 정규 2집 '더 월드 에피소드 파이널 : 윌(THE WORLD EP.FIN : WILL)', 미니 11집 '골든 아워 : 파트 2(GOLDEN HOUR : Part.2)', 그리고 이번 미니 14집까지 통산 세 번째 '빌보드 200' 1위를 달성했다.또한 미니 8집 '더 월드 에피소드 1 : 무브먼트(THE WORLD EP.1 : MOVEMENT)'로 처음 '빌보드 200' 톱10에 진입한 이후 이번 앨범까지 총 9개 앨범을 연속으로 톱10에 올리는 기록도 세웠다. 에이티즈는 이로써 2020년대 K팝 그룹 가운데 '빌보드 200' 톱10 최다 진입 기록을 이어가게 됐다.에이티즈는 이번 앨범으로 국내에서도 커리어 하이를 달성했다. 초동 판매량(앨범 발매 후 일주일간 판매량) 188만 장을 돌파하며 자체 최고 기록을 경신했고, 통산 일곱 번째 밀리언셀러를 달성했다.타이틀곡 'BAD' 역시 글로벌 인기를 이어가고 있다. 미국 NBC '켈리 클락슨 쇼'에서 첫 미국 방송 무대를 선보인 데 이어, 지난 3일 방송된 KBS2 '뮤직뱅크'에서 1위를 차지하며 국내외를 오가는 활약을 펼쳤다.한편 에이티즈는 오는 17일부터 19일까지 서울 고려대학교 화정체육관에서 2026 팬미팅 '에이티니스 보야지 : 티니 미스터리(ATINY'S VOYAGE : TINY MYSTERY)'를 개최하고 팬들과 만난다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)