은퇴 암시한 호날두…"마지막 무대 최대한 즐기고파"

▲ 포르투갈 축구 대표팀의 '슈퍼스타' 크리스티아누 호날두

포르투갈 축구 대표팀의 '슈퍼스타' 크리스티아누 호날두(41)가 월드컵 무대 은퇴를 암시했습니다.호날두는 스페인과의 2026 북중미 월드컵 16강전을 하루 앞둔 5일(현지시간) 미국 텍사스주 댈러스에서 열린 기자회견에서 "이것이 마지막 월드컵이 될 것이라는 사실을 최대한 즐기려고 한다"며 "내일이 내 마지막 월드컵 경기가 되지 않기를, 신의 뜻대로 계속 앞으로 나아가길 바란다"고 말했습니다.호날두가 공개 석상에서 월드컵 은퇴를 암시한 것은 이번이 처음은 아닙니다.불혹을 넘겨 6번째 월드컵 본선 무대를 밟은 그는 4년 뒤 다음 대회가 열릴 때면 45세가 됩니다.자연스럽게 은퇴 계획에 대한 질문이 이어지자, 호날두는 "취재진이 나의 은퇴를 재촉하고 있다"고 여유롭게 맞받아치면서도 이내 차분하게 답변을 이어갔습니다.그는 "부족한 것은 없다. 신은 내게 너무나 관대하셨고, 특히 국가대표팀에서 내가 기대하지 못했던 모든 것을 주셨다"고 말했습니다.그러면서 "월드컵에서 우승한다고 해서 내가 더 크리스티아누가 되거나 덜 크리스티아누가 되는 것은 아니다. 하루하루를 즐길 뿐"이라고 담담하게 덧붙였습니다.호날두는 이번 대회 32강 3골을 추가해 월드컵 통산 11골을 작성하며 건재함을 과시하고 있습니다.다만 과거 압도적이었던 파괴력에 비하면 아쉽다는 지적은 피하기 어렵습니다.특히 7골로 득점 공동 선두를 달리는 라이벌 리오넬 메시(아르헨티나·월드컵 통산 20골)와 비교되며 냉정한 비판에 직면하기도 했습니다.호날두는 "커리어를 거치며 내가 예전과 같은 선수가 아니라는 것을 인지하고 나이에 따른 뉘앙스에 적응해왔다"면서도 "하지만 내가 여전히 골을 넣을 수 있다는 사실에는 변함이 없다. 내일도 득점하기를 바라고, 내가 못 하더라도 동료들이 해주길 바란다"고 말했습니다.이어 "나를 향한 다른 의견들도 있겠지만, 내가 그렇게 나쁘게 하고 있지는 않다고 생각한다. 3골을 넣지 않았나"라며 "물론 믿을 수 없을 만큼 잘해서 더 많이 넣은 선수들도 있지만, 나도 나쁘지 않다. 계속 나아가야 한다"고 말했습니다.포르투갈의 16강 상대인 스페인은 호날두가 33세이던 2018년 러시아 대회 조별리그(3대 3 무)에서 월드컵 최고령 해트트릭을 기록했던 팀입니다.포르투갈은 스페인을 꺾고 2회 연속 8강 진출을 노립니다.호날두 시대 포르투갈의 최고 성적은 그의 데뷔 무대였던 2006년 대회의 4강입니다.'무적함대' 스페인과의 16강전에 대해서 호날두는 짙은 경계심을 드러냈습니다.그는 "스페인은 엄청난 재능을 부여받은 팀이고, 아주, 아주 훌륭하다. 2004년부터 스페인은 항상 우승 후보였다"고 평가했습니다.이어 "내일은 전투, 아주 힘든 전투가 될 것이다. 우리가 해야 할 일은 강한 믿음을 갖고, 뛰고, 용감해지는 것뿐이다. 솔직히 그것이 스페인을 이길 유일한 방법"이라고 강조했습니다.한편 긴장감이 감도는 16강전을 앞두고도 호날두는 기자회견장에서 농담을 주고받는 여유를 보이기도 했습니다.그는 전날 비행기에서 만난 아르헨티나 승무원과의 일화를 소개하며 "나를 쳐다보는 눈빛만으로 아르헨티나 사람인 걸 알았다. '눈길을 바로 피하는 걸 보니 크리스티아누를 안 좋아하는군요'라고 농담했다"고 말했습니다.그러면서 "내 아내(헤오르히나 로드리게스)도 아르헨티나 사람이고, 나는 아르헨티나, 특히 부에노스아이레스를 각별히 사랑한다"고 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)