"국채 투자도 손실볼 수 있어…장기 채권은 중도매도 가능성 유념"

국채 등 낮은 위험등급의 채권은 안전한 투자상품으로 분류되나 시세 하락으로 손실을 볼 수 있다는 점을 유의해야 합니다.



금융감독원은 6일 판매직원 권유로 위험등급이 낮은 채권에 투자했으나 손실이 발생했다는 내용의 분쟁민원이 꾸준히 접수되고 있다며 이런 유의사항을 안내했습니다.



가령 판매직원이 국채의 안전성만 강조하며 가격 변동 위험을 충분히 설명하지 않았다는 취지의 민원입니다.



국채 같은 낮은 투자위험등급의 채권이라도 만기 전 매도하면 시장금리 상승에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.



채권 평가금액은 시장금리와 반대로 움직입니다.



잔존 만기가 긴 채권은 중도매도 시 예상치 못한 손실을 볼 수 있다는 점도 유의해야 합니다.



장기채는 투자자의 잔여 수명이나 현금흐름 특성과 맞지 않는 경우 중도에 매도해야 할 가능성을 고려해야 합니다.



특히 만기가 긴 채권일수록 시장금리 변화에 평가금액 변동률이 확대되는 특성이 있습니다.



금감원은 고령 퇴직자 등 원금 보전이 중요한 투자자는 중도 매도 가능성에 유념해 장기 채권에 투자해야 한다고 권고했습니다.



장기 금리 추세는 시장전문가도 정확하게 예측하기 어렵습니다.



금리 예측에는 높은 불확실성이 따르므로 수년 후 매도시점의 금리 인하를 기대해 투자를 결정하는 것은 적절하지 않을 수 있다는 게 금감원 설명입니다.



금리 예측이 빗나가는 경우 원하는 시점에 적절한 가격으로 매도하기가 어려울 수 있습니다.



시장금리는 기준금리의 변동방향과 다르게 움직일 수 있습니다.



채권 가격은 기준금리가 아닌 시장금리에 따라 결정되기에 기준금리가 직접적으로 채권 가격을 결정하지는 않습니다.



시장금리과 기준금리의 변동 방향은 일치하는 것이 일반적이긴 하나 그렇지 않은 경우도 있습니다.



또 장외 채권 거래 시 민간채권평가회사가 산정한 민평금리와 매매수익률의 차이를 고려해야 합니다.



판매사는 통상 국내 장외 채권 거래 시 인건비, 전산비 등을 감안해 민평금리(시장금리)보다 낮은 수준으로 매수금리를 결정하며 투자자는 민평금리에 따른 평가금액보다 높은 금액으로 채권을 매수하게 됩니다.



이때 민평금리에 따른 가격과 매수수익률에 따른 실제 매수 가격의 차이가 평가손실로 보일 수 있으나, 이는 증권사의 거래 비용 등이 반영된 결과라고 금감원은 설명했습니다.



장외 채권 거래 전 동일하거나 유사한 조건의 채권이 장내에서 거래되고 있는지 확인하고 단가와 수수료 등을 비교하는 것이 좋습니다.



장외거래 시 장내거래 보다 매수단가가 높을 수 있습니다.



단 장내 거래 시 호가 형성이 원활하지 않을 수 있고 이 경우 거래 체결이 어려울 수 있습니다.