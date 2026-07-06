이정후, 4경기 연속 안타…시즌 타율 0.315

▲ 샌프란시스코 자이언츠 이정후

이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 9회 투아웃에 극적으로 연속 안타를 4경기로 늘렸습니다.이정후는 오늘(6일) 미국 콜로라도주 덴버 쿠어스필드에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 정규시즌 콜로라도 로키스와 방문 경기에 5번 타자 우익수로 선발 출전, 5타수 1안타를 쳤습니다.이날 경기로 이정후의 타율은 0.315(307타수 97안타)로 소폭 하락했습니다.2회와 4회, 5회 세 차례 타석은 땅볼로 물러나고 7회 뜬공 아웃된 이정후는 6대 7로 뒤처진 9회 투아웃 주자 없는 가운데 마지막 타석을 맞이했습니다.그는 조던 로마노를 상대로 깔끔한 중전 안타를 뽑아 팀에 마지막 기회를 준 뒤 대주자 조나 콕스와 교체됐습니다.콕스는 2루 도루에 성공했으나 윌리 아다메스가 헛스윙 삼진으로 물러나 샌프란시스코는 6대 7로 졌습니다.이날 샌프란시스코는 라파엘 데버스가 홈런 두 방을 몰아치며 앞서가다가 8회말 카일 캐로스에게 3점 홈런을 얻어맞고 역전을 허용했습니다.샌프란시스코는 이날 패배로 내셔널리그 서부지구 최하위 콜로라도와 간격이 1경기로 좁혀졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)