잔디 망가질까 "칠레서 안돼"…"왜 티켓부터 파나" 지적

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"음악도 예술도 경기장을 훼손하지 않는다"는 구호 아래 현지 시간 5일 칠레 수도 산티아고에 방탄소년단 팬 수백 명이 집결했습니다.이들은 오는 10월 방탄소년단이 산티아고 국립경기장에서 개최할 예정이었던 세 차례의 콘서트를 승인하지 않기로 한 칠레 정부의 결정에 항의하는 시위를 벌였습니다.칠레 정부는 기술적 사유를 내세운 반면 팬들과 일부 정치권에서는 결정 배경에 의문을 제기하며 논쟁이 확산하는 양상입니다.최근 칠레 국립스포츠연구소는 콘서트 성격상 360도 무대 설치로 인한 잔디 훼손 가능성과 향후 대형 행사 일정에 미칠 영향을 이유로 승인 불가를 통보했습니다.하지만 산티아고 도심에 모인 수백 명의 팬들은 "국립경기장으로 방탄소년단을 부르자"는 현수막을 들고 노래를 부르며 대통령궁 인근까지 평화 행진을 진행했습니다.보라색 옷을 입고 시위에 나선 한 20대 참가자는 "자신들이 사랑하는 아티스트를 만날 기회를 빼앗겼다"며 강한 분노를 표출했습니다.현지 팬클럽 관계자 "역시 국립경기장 외에는 대규모 관객을 수용할 대안이 사실상 없다"며 정부 결정에 아쉬움을 토로했습니다.반면 칠레 정부 측은 현지 기획사 DG 메디오스가 경기장 사용 승인 이전에 티켓을 먼저 판매한 점을 문제 삼고 있습니다.당국은 "약 600톤 규모의 무대가 잔디에 하중을 가해 회복 기간 시설 운영에 큰 차질이 빚어질 수 있다"고 설명했습니다.정부는 대체 장소를 검토 중이라고 밝혔지만, 3일간 20만 명에 달하는 관객을 수용하고 특수 무대를 설치하기에는 다른 지방 경기장들의 규모가 턱없이 부족한 것으로 알려졌습니다.일부 팬들은 칠레 정부가 국내 정치적 이슈를 덮기 위해 이 같은 무례한 결정을 내렸다고 강하게 비판했습니다.이번 사안은 현지 정치권으로도 번져 야권은 정부의 문화 행사 조율 능력을 비판하며 책임 규명을 요구하고 나선 반면, 정부는 행정 절차에 따른 정당한 판단이라는 입장을 고수하고 있습니다.(사진=게티이미지)