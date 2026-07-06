삼성증권 "삼전, 2분기 영업익 86조 추정…상여충당금 16.3조"

삼성증권은 오늘(6일) 삼성전자의 2분기 매출과 영업이익을 각각 182조 원과 86조 원으로 추정한다고 밝혔습니다.



이종욱 연구원은 "영업이익은 시장 평균 기대치(85조 원)와 유사한 수준"이라며 "반도체 부문 상여충당금 16조 3천억 원을 반영했다"고 설명했습니다.



이어 "메모리 영업이익을 80조 원에서 84조 원으로 상향했다"며 "6월 이후 상승폭이 가팔라진 서버 D램 가격 등을 포함해 커머디티(일반) D램의 ASP(평균판매가격) 상승 가정을 전 분기보다 50% 상승에서 55% 상승으로 올렸고, 낸드의 추가적인 수익성 개선도 가정했다"고 설명했습니다.



또 "1분기 충당금은 2분기에 일시 반영한다고 가정을 바꿔 2분기 반도체 부문 상여충당금을 9조 5천억 원에서 16조 3천억 원으로 상향해 반영했다"고 부연했습니다.



이 연구원은 "스마트폰을 포함한 세트 사업(DX부문)의 수익성은 계속 둔화하고 있으나 하이엔드 중심으로의 믹스 개선과 판가 인상을 통해 둔화 속도를 줄이고 있다"며 "파운드리 사업부는 적자폭을 줄이며(-0.5조 원) 하반기 분기 흑자의 가능성을 높이고 있다"고 분석했습니다.



그러면서 "D램 가격과 반도체 영업이익의 급격한 상승 이후 제기된 AI 모델 효율화 논란과 국내 파업 리스크 등 여러 우려는 이제 대부분 소멸 국면에 진입하고 있다"며 "그 사이에도 에이전트 AI 수요, 앤트로픽의 연 매출, 클라우드 기업들의 AI 매출은 꺾이지 않고 성장했고 고객사들은 여전히 더 높은 성능의 HBM과 더 큰 용량의 서버 D램을 요구하고 있다"고 말했습니다.



아울러 "하반기 D램 가격 상승 속도는 둔화하겠지만, 공급업체들은 아직 본격적인 증설 대응 국면에도 진입하지 않았다"며 "삼성전자의 최근 투자 계획 발표(2040년까지 메모리 2천100조 원 투자)와 평택P5, P5-2 조기 생산량 확대는 이 관점에서 공급업체가 생각하는 수요의 크기를 보여준 이벤트였다"고 강조했습니다.



이 연구원은 "우리는 26년과 27년의 영업이익을 각각 372조 원, 565조 원으로 추정한다"며 "3분기에는 ASP 증가가, 4분기에는 출하량 증가가 추가적인 이익 상향을 견인할 것"이라고 내다봤습니다.