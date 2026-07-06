브라질 축구팬 '눈 찢기' 논란…"인종차별 사과해야"

▲ 월드컵 32강에서 브라질이 일본을 꺾자 브라질 인플루언서와 지인들이 아시아인을 비하하는 인종차별 응원을 펼쳐 논란이 일고 있다.

서경덕 성신여대 교수는 오늘(6일) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 북중미 월드컵 응원 과정에서 브라질 축구팬이 인종차별적 제스처를 한 것에 대해 제대로 사과해야 한다고 강하게 비판했습니다.최근 월드컵 32강에서 브라질이 일본을 꺾은 뒤 브라질 인플루언서 'brenndamaral'은 자신의 SNS 스토리에 지인들과 함께 아시아인을 조롱하는 '눈 찢기' 제스처를 게시했습니다.논란이 일자 해당 인플루언서는 SNS 계정 이름을 변경한 뒤 계정을 바로 비공개로 전환한 것으로 전해졌습니다.앞서 대한민국과 체코의 북중미 월드컵 예선 1차전 경기장에서 멕시코 축구 팬이 한국인 인플루언서의 카메라를 향해 눈 찢기 제스처를 하며 비웃는 모습이 포착돼 큰 논란이 된 바 있습니다.이 멕시코 남성은 자신의 신원이 밝혀지자 SNS를 통해 급히 사과문을 올리기도 했습니다.서 교수는 "잘 알듯이 손가락으로 눈을 찢는 행위는 아시아인을 비하할 때 사용돼 온 대표적인 인종차별 행위"라며 "이번 브라질 인플루언서도 반드시 공개적인 사과를 해야만 할 것이고, 다시는 이런 일이 재발하지 않도록 전 세계 축구 팬들이 주의를 기울여야 할 것"이라고 강조했습니다.(사진=brenndamaral SNS 계정 캡처, 연합뉴스)