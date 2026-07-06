오스트리아 주재 북한대사 경학민 부임

경학민 오스트리아 주재 북한 대사가 지난 1일 알렉산더 판데어벨렌 오스트리아 대통령에게 신임장을 봉정(제정)했다고 조선중앙통신이 오늘(6일) 보도했습니다.



경 대사는 김정은 국무위원장이 판데어벨렌 대통령에게 보내는 인사를 정중히 전했다고 통신은 전했습니다.



판데어벨렌 대통령은 이에 사의를 표하고 "앞으로 조선(북한)에서 모든 일이 다 잘되며 두 나라 사이의 관계가 발전되기를 바란다"고 말했습니다.



북한 외무성은 앞서 지난달 6일 경 대사가 오스트리아 주재 특명전권대사로 임명됐다고 밝혔습니다.



경 대사는 2020년 오스트리아 대사로 임명됐던 전임자 최강일을 대체한 것으로 보입니다.



최강일의 전임자는 김일성 주석의 사위인 김광섭으로, 1993년부터 2020년까지 27년 간 오스트리아 대사를 역임했습니다.



외교부에 따르면 북한은 6월 현재 전 세계에 재외공관 43곳을 두고 있습니다.



유럽에는 오스트리아 외에도 독일, 러시아, 루마니아, 벨라루스, 불가리아, 스웨덴, 스위스, 이탈리아, 영국, 체코, 폴란드 등의 상주대사관을 비롯해 영사관 1곳, 대표부 2곳 등 총 15곳을 운영 중입니다.