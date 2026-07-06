김주형, PGA 투어 존디어 클래식 공동 46위…우승은 고터럽

▲ 김주형

김주형이 미국프로골프(PGA) 투어 존디어 클래식(총상금 880만 달러)에서 페덱스컵 랭킹을 끌어올릴 기회를 살리지 못했습니다.김주형은 오늘(6일) 미국 일리노이주 실비스의 TPC 디어런(파71)에서 열린 대회 마지막 날 4라운드에서 버디 3개를 보기 3개를 맞바꿔 이븐파 71타를 쳤습니다.합계 9언더파 275타를 적어낸 김주형은 톱 클래스 선수들이 대거 불참한 이번 대회를 공동 46위로 마무리했습니다.57위였던 페덱스컵 랭킹은 58위로 한 계단 떨어졌습니다.김주형이 PGA 투어 플레이오프 1차전인 세인트주드 챔피언십에 나가기 위해서는 70위 안에 들어야 합니다.존디어 클래식의 우승컵은 크리스 고터럽(미국)에게 돌아갔습니다.고터럽은 마지막 라운드에서 보기 없이 버디 9개를 쓸어 담는 맹타를 휘두르며 합계 20언더파 264타를 쳐 2위 맥스 호마(미국·19언더파 265타)를 한 타 차로 따돌렸습니다.이번 시즌에만 3승을 올린 고터럽은 우승 상금 158만 4천 달러(약 24억 원)를 받았습니다.우승 경쟁을 벌였던 벤 콜스(미국)는 17번 홀까지 고터럽과 동타를 이뤄 우승 또는 연장전을 기대했지만, 18번 홀(파4)에서 두 번째 샷을 물에 빠뜨리는 바람에 더블보기를 적어내 공동 3위(18언더파 266타)로 내려앉았습니다.임성재는 5타를 잃는 부진 끝에 공동 71위(3언더파 281타)로 밀렸고, 페덱스컵 랭킹도 60위에서 제자리걸음을 했습니다.(사진=게티이미지)