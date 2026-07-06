[뉴욕증시] 8일 FOMC 의사록 공개…주요 경제지표 주목

이번 주 뉴욕증시입니다.



6일 6월 ISM 서비스업 PMI가, 8일엔 6월 FOMC 의사록이 공개됩니다.



9일엔 6월 기존주택판매 월간 변동률이 발표됩니다.



지난 주말 뉴욕증시는 휴장한 가운데 시장은 FOMC 의사록과 주요 경제 지표를 주목하고 있습니다.



특히 6일 발표되는 서비스업 PMI로 미국 경제의 3분의 2를 차지하는 서비스 부문의 경기 확장 속도를 가늠할 수 있습니다.



여기에 월러 연준 이사를 비롯해 오는 9일 윌리엄스 뉴욕 연은 총재, 로건 댈러스 연은 총재 등 연준 핵심 인사들이 잇따라 공개 발언에 나서면서, 향후 통화정책에 대해 어떤 견해를 밝힐지 이목이 집중되고 있습니다.



또한 오는 7일에는 스페이스X가 나스닥 100 지수에 공식 편입되면서, 대규모 패시브 자금 유입에 따른 수급 개선 기대감이 올라가고 있습니다.



이어 9일 미국 부동산 시장의 지표가 되는 6월 기존 주택판매 월간 변동률이 발표되며 전반적인 경기와 소비 심리를 살펴볼 수 있습니다.



같은 날 지난 주 신규 실업수당 청구 건수도 공개되며, 펩시코가 실적을 발표하고 10일에는 델타항공이 분기 실적을 내놓으며 2분기 기업 실적의 방향성도 확인됩니다.



시장이 기다리는 주요 어닝시즌은 다음 주부터 본격화 될 예정으로 증시는 AI 설비투자의 본격적인 수익성 검증과 중소형주로의 순환매 확산 여부에도 주목할 전망입니다.