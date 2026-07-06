'히트 상품' 두산 최민석, 다승·평균자책점 선두 등극

<앵커>



올해 두산 마운드 최고의 히트 상품이죠. 최민석 투수가 키움을 상대로 역투를 펼쳐 다승 공동 1위, 평균자책점은 단독 선두에 오르며 맹활약을 이어갔습니다.



유병민 기자입니다.



<기자>



올해 두산 선발진의 든든한 한 축으로 자리 잡은 프로 2년 차 최민석은 전반기 마지막 등판에서도 쾌투를 펼쳤습니다.



칼날 같은 제구력으로 투심 패스트볼과 커터, 스위퍼를 스트라이크 존 구석구석에 꽂으며 6회까지 5안타, 1실점 탈삼진 6개의 호투를 펼쳤습니다.



8점을 뽑은 타선의 화끈한 지원 속에 승리 투수가 된 최민석은 시즌 9승째를 따내 다승 공동 선두에 올랐습니다.



또, 시즌 평균자책점은 2.33으로 낮춰 이 부문 단독 선두에 등극하며 전반기를 화려하게 마무리했습니다.



---



2위 삼성은 SSG를 크게 이기고 4연승을 달리며 선두 LG와 격차를 1경기로 좁혔습니다.



삼성은 0:0으로 맞선 2회 김지찬의 선제 1타점 적시타에 이어 2아웃 만루에서 김현준이 싹쓸이 3타점 2루타를 터뜨려 주도권을 잡았습니다.



추가점이 필요한 순간 안방마님 강민호가 해결사로 나섰습니다.



5회에 이어 6회에도 연타석 3점 홈런을 터뜨려 승부에 쐐기를 박았습니다.



---



3위 KT는 2:2로 맞선 8회 김현수의 결승 투런포로 롯데를 제압하고 3연패에서 탈출했습니다.



(영상편집 : 박정삼)