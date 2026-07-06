미 독립 250주년 맞아…타이완 초고층 빌딩에 '미·타이완 우정 영원'

▲ 타이베이101

미국 독립 250주년을 맞아 타이완의 대표적 랜드마크인 타이베이101 빌딩 외벽에 미국과 타이완의 우정을 상징하는 문구가 등장했습니다.어제(5일) 미국재타이완협회(AIT)에 따르면 전날 밤 타이베이101은 미국 성조기를 상징하는 빨강·파랑·흰색 조명을 밝히고 외벽에 '미·타이완 우정 영원'(美台友誼長長久久)이라는 문구를 표출했습니다.AIT는 페이스북을 통해 "타이베이101은 지난 250년 동안 우리를 이끌어 온 자유의 이상에 경의를 표하기 위해 성조기 색 조명을 밝혔다"며 "'미·타이완 우정 영원'이라는 문구는 수많은 사람의 시선을 사로잡았을 뿐 아니라 미국과 타이완 국민 사이의 변함없는 우정을 상징한다"고 밝혔습니다.이어 타이완이 미국 독립 250주년을 기념하는 글로벌 점등 행사에 참여해 프랑스 에펠탑, 독일 브란덴부르크문, 한국 남산서울타워 등 세계 주요 랜드마크와 함께 자유의 가치를 기렸다고 덧붙였습니다.레이먼드 그린 AIT 사무처장은 이날 한궈위 입법원장, 린자룽 외교부장 등과 함께 기념행사에 참석했습니다.그린 처장은 "타이베이101 외벽에 빛난 '미·타이완 우정 영원'이라는 문구는 타이베이의 밤하늘을 밝혔을 뿐 아니라 미국과 타이완 국민 간 오랜 세월 변하지 않은 굳건한 우정을 보여준다"고 말했습니다.그는 이어 "미국과 타이완은 앞으로도 함께 손을 잡고 자유와 민주주의라는 공동의 가치를 지키기 위해 협력을 이어갈 것"이라고 강조했습니다.(사진=미국재대만협회(AIT) 페이스북 캡처, 연합뉴스)