친러 우크라 재벌 노린 모나코 테러…인터폴, 우크라녀 수배

▲ 모나코 주택가 폭탄 테러 현장

모나코 공국에 거주하는 친러시아 성향 우크라이나 재벌을 노린 폭탄 테러의 용의자로 우크라이나 국적의 30대 여성이 지목됐습니다.인터폴(국제형사경찰기구)은 3일(현지시간) 자사 웹사이트에 우크라이나 국적의 아나스타샤 베레조우스카(39)에 대한 적색 수배령을 내렸습니다.인터폴은 베레조우스카의 혐의를 살인 미수, 범죄 목적의 공공장소 폭발물 설치, 범죄 공모로 적시하며 이번 수배령이 모나코 당국의 요청에 의한 것이라고 밝혔습니다.베레조우스카는 지난달 29일 모나코의 한 주거용 건물 1층에 사제 폭발물을 두고 도주한 의혹을 받습니다.이 폭발물이 터져 우크라이나 신흥 재벌인 바딤 예르몰라예우 부부와 그들의 13세 아들이 다쳤습니다.로이터 통신에 따르면 모르간 레몽 모나코 검찰청 차장검사는 이날 기자회견에서 용의자가 이 건물 앞에 폭발물을 두고 세 명의 피해자가 그곳에 도착했을 때 원격 조종기로 폭탄을 터뜨렸다고 밝혔습니다.용의자는 이후 도보로 인근 프랑스에 숨어든 뒤 독일에서 빌린 차량을 이용해 이탈리아를 비롯한 여러 유럽 국가를 경유해 독일로 도주했다고 검찰은 설명했습니다.베레조우스카는 독일에 거주하는 것으로 알려졌습니다.주변 폐쇄회로(CC) TV에 포착된 용의자는 어두운색 벙거지와 어두운 상의를 착용하고 있어 수사 당국은 애초 가해자를 남성으로 추정했습니다.그러나 수사 과정에서 용의자가 사전에 범행 현장을 여러 차례 정찰했고, 이때 주로 범행 당일과 유사한 복장을 했으나 하루는 길고 검은 머리를 드러낸 모습이 포착돼 그가 "남장으로 위장한 여성"임을 파악할 수 있었다고 검찰은 설명했습니다.레몽 차장검사는 이번 공격이 매우 정교하게 계획된 점으로 미뤄 용의자가 단독으로 범행을 저지른 건 아닐 가능성이 높다고 설명했습니다.모나코 검찰은 베레조우스카의 공범이나 범행을 지시한 윗선을 추적 중입니다.로이터는 모나코의 한 사법 소식통을 인용해 용의자가 독일 프랑크푸르트에서 목격됐다고 전했습니다.독일 경찰은 베레조우스카의 임대 아파트와 차량을 수색했다고 밝혔으나 그의 신원은 공개하지 않았습니다.독일 경찰은 "증거물을 확보했고 이는 모나코 당국에 인계될 예정"이라며 "수배중인 여성은 현재 도주중"이라고 덧붙였습니다.프랑스 일간 르피가로는 사건 소식통을 인용해 용의자가 이들 부부를 노린 건 맞지만 예르몰라예우를 제거하려는 목적은 아니었다고 전했습니다.예르몰라예우에게 "모나코에 있어도 너를 찾아낼 수 있다"는 '경고의 메시지'를 전달하기 위함이라고 이 소식통은 전했습니다.예르몰라예우는 모나코에 거주하는 백만장자로, 러시아 점령지인 크림반도에서 주류 관련 사업을 벌여 2023년 12월 우크라이나 정부의 제재 대상에 오른 것으로 알려졌습니다.이 범행의 배후에 대해 소식통들은 피가로에 우크라이나 관련 단서가 여전히 유력하며 특히 우크라이나 보안국(SBU)이 주도한 소행일 가능성이 높다고 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)