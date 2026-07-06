뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

반려견에 비비탄 난사한 20대 3명에 징역형 구형

유영규 기자
작성 2026.07.06 05:49 조회수
반려견에 비비탄 난사한 20대 3명에 징역형 구형
▲ 거제 비비탄 난사 당시 모습

경남 거제시 한 식당 마당에 있던 반려견에게 비비탄총을 난사한 혐의로 재판에 넘겨진 일당에게 검찰이 징역형을 구형했습니다.

3일 부산지법 동부지원 형사5단독 김은수 판사 심리로 열린 결심공판에서 검찰은 특수재물손괴 등 혐의로 기소된 20대 A, B 씨에게 각각 징역 2년을 구형했습니다.

같은 혐의로 기소된 20대 C 씨에게는 징역 1년 6개월을 구형했습니다.

이들은 지난해 6월 8일 경남 거제시의 한 식당 마당에 있는 반려견 2마리를 향해 불법 개조한 비비탄 권총을 난사한 혐의를 받습니다.

피해 반려견 중 한 마리는 최근까지 치료를 받다 죽은 것으로 알려졌고, 나머지 한 마리는 안구를 적출해야 하는 중상을 입었습니다.

사건 당시 B, C 씨는 군인 신분이었습니다.

동물보호단체는 이날 법원 앞에서 기자회견을 열어 "이번 사건은 단순한 동물 학대가 아닌 살아 있는 생명을 향해 총기를 수천 발 난사한 중대한 폭력 사건"이라며 엄벌을 촉구했습니다.

재판부는 오는 8월 18일 선고할 예정입니다.

(사진=독자 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지