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가상의 무속인 내세워 '가스라이팅'…66억 원 뜯은 부부 실형

유영규 기자
작성 2026.07.06 05:28 조회수
가상의 무속인 내세워 '가스라이팅'…66억 원 뜯은 부부 실형
▲ 서울남부지법

가상의 무속인을 내세워 피해자를 '가스라이팅'(심리적 지배)해 60억 원 넘게 뜯어낸 일당이 실형을 선고받았습니다.

이들은 공갈·사기 혐의 판결에 앞서 피해자가 회삿돈을 빼돌린 혐의 공범으로 기소된 부분에 대해서만 3일 먼저 선고받았습니다.

3일 서울남부지법 형사합의15부(노유경 부장판사)는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(횡령) 등 혐의로 재판에 넘겨진 40대 장 모 씨와 신 모 씨에게 각각 징역 8년을 선고했습니다.

부부 사이였던 이들은 2018년쯤 학부모 모임에서 만난 유 모 씨와 그의 전남편 김 모 씨에게 용한 무속인을 안다며 접근했습니다.

가스라이팅 피해자 김 씨는 '조말례'라는 이름으로 소개된 해당 무속인에게 "제단에 바칠 돈이 필요하니 회사에서 돈을 가져오라"는 등 지시를 받고 회삿돈 65억 8천700만 원을 횡령해 바쳤습니다.

하지만 무속인 조말례는 장 씨가 만들어낸 가상의 인물로, 실제로는 장 씨가 무속인 행세를 하며 꾸민 자작극으로 수사 결과 드러났습니다.

재판부는 "당시 회사의 부사장 내지 대표이사였던 김 씨를 심리적으로 지배하고, 66억 상당의 회사 자금을 횡령하도록 한 죄질이 매우 좋지 않다"며 "피고인들의 법적 태도 등을 봤을 때 과연 진정성 있는 반성을 하고 있는지도 의문이 든다"고 양형 이유를 밝혔습니다.

피해자 김 씨는 회삿돈을 횡령한 혐의로 기소돼 지난 4월 먼저 징역 3년을 선고받았습니다.

이 사건과 관련한 장 씨와 신 씨의 특경법상 공갈 및 사기 혐의 선고일은 오는 14일입니다.

(사진=연합뉴스)
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