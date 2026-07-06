[날씨] 전국 곳곳 장맛비…30도 안팎 무더위

현재 정체 전선이 제주도 해상에 위치하면서 오늘(4일) 제주와 전남은 이 정체 전선의 영향을 받겠고요.



그 밖의 지역은 기압골의 영향으로 오늘도 대부분 지역에서 비가 강약을 반복하겠습니다.



현재 레이더 영상 보시면 강수 구름대가 호남 지역에 위치하면서 일부 전남 해안에는 호우주의보가 내려진 가운데, 현재 호남 지역은 시간당 20mm 안팎의 장대비가 쏟아지는 곳이 있겠고요.



그 밖의 충남과 제주에도 시간당 5~10mm 안팎의 비가 내리고 있습니다.



오늘 예상되는 비의 양은 호남에 30에서~80, 서울을 비롯한 중부 지방에 20~60, 영남과 제주에는 5~50mm 안팎의 비가 예상됩니다.



비가 내릴 때에는 시간당 20~30mm로 강하게 쏟아질 때 있겠고요.



오늘도 소강상태를 보이는 곳도 많겠습니다.



오늘 전국 하늘 대체로 흐리겠습니다.



현재 기온 대부분 지역 20도를 웃돌며 온화하게 시작하고 있고요.



한낮 기온 서울 28도, 광주 30도, 대구 32도로 습도가 높아 체감온도는 이보다 1~2도가량 더 높겠습니다.



모레까지 전국 대부분 지역에 비가, 중부 지방은 목요일까지 이어지겠습니다.



(박세림 기상캐스터)