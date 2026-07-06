[단독] "아들 구속영장 예정"…경찰 부친에 수사 정보 알려줬다

<앵커>



광주 여고생 살인 사건의 수사팀이 지역 경찰 간부인 장윤기 아버지에게 구속영장을 신청하고 압수수색을 할 예정이라고 미리 알려준 정황을 저희가 확인했습니다. 증거를 인멸할까봐 체포해 놓고 장윤기를 아버지와 통화시켜 주더니, 핵심적인 수사 일정까지 유출한 정황이 나온 것입니다. 장윤기 수사팀에 대한 별도 수사가 불가피해보입니다.



오늘(6일) 첫 소식, 신용일 기자가 취재했습니다.



<기자>



지난 5월 5일 새벽 여고생을 무참히 살해한 장윤기는 당일 오전 경찰에 긴급 체포됐고, 검거 이틀 뒤인 7일 구속수감됐습니다.



그런데 이 과정에서 수사팀 소속 경찰관이 광주 지역 경찰 간부인 장윤기의 아버지 장 모 경감에게 예정된 수사 내용을 미리 알렸던 것으로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.



수사팀 관계자가 장 모 경감과의 통화에서 "아들에 대해 구속영장과 압수수색 영장을 신청할 예정"이라는 등 구체적인 수사 진행 상황을 말해줬다는 것입니다.



경찰이 범죄 피의자 측에 영장 신청과 같은 구체적인 수사 진행 예정 상황을 공유하는 것은 극히 이례적이라 위법 여부를 따져야 하는 사안입니다.



앞서 경찰은 장윤기 성범죄 혐의를 입증할 수 있는 리얼돌과 범행에 쓰였던 차량을 압수하지 않은 데다, 피해자의 혈흔이 확인된 DNA 감정 보고서도 검찰에 넘기지 않았습니다.



또 경찰 수사팀이 장윤기의 주소와 비밀번호까지 장 모 경감에게 알려준 것으로 확인되면서 사실상 리얼돌을 폐기할 기회를 준 것 아니냐는 지적도 나왔습니다.



수사 정보를 유출한 경찰관에게 공무상 비밀누설 혐의가 적용될 수 있다는 관측도 나오고 있습니다.



경찰은 수사정보 유출 정황을 묻는 SBS 질의에 감찰이 진행 중이라 답변할 수 없다고 밝혔지만, 수사팀과 장 경감과의 유착 의혹에 대해 별도 수사에 착수해야 한다는 목소리가 커지고 있습니다.



(영상취재 : 정경문, 영상편집 : 윤태호, 디자인 : 강윤정)