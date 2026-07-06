1. "구속영장 신청 예정"…장윤기 부에 수사 정보 유출



광주 여고생 살인 사건 수사팀이 지역 경찰 간부인 장윤기의 아버지에게 구속 영장과 압수수색 영장을 신청할 예정이라고 미리 알려준 것으로 SBS 취재 결과 확인됐습니다. 검찰은 장윤기가 피해자를 살해하기 직전 차량 뒷좌석 문을 열어놓은 것은 성범죄를 저지르려던 의도라고 결론 내렸습니다.



2. 광주일고 '폭파 협박' 수사…오늘 광주 찾아 사과



광주제일고에 폭발물을 설치했다는 협박글이 올라와 경찰이 수사에 나셨습니다. 배재고 선수와 학부모, 교직원 등 80여 명은 오늘(6일) 광주를 찾아 직접 사과하기로 했습니다.



3. "추가 세수로 미래 대응기금 신설"…오늘 민관합동회의



청와대가 반도체 호황에 따른 추가 세수를 활용해서 3대 메가 프로젝트를 지원하기 위한 '미래대응기금'을 신설하겠다고 밝혔습니다. 이재명 대통령은 오늘 이 메가 프로젝트 후속 조치를 논의하기 위한 민관합동점검회의를 주재합니다.



4. 미 덮친 폭염으로 25명 사망…낙뢰·폭우 피해 속출



미국을 덮친 기록적인 폭염으로 최소 25명이 숨지는 등 인명 피해가 잇따랐습니다. 폭염 뒤 강한 바람을 동반한 기습적인 뇌우와 폭우까지 이어지며 추가 피해도 속출하고 있습니다.