나토 총장 "국방비 늘었지만 이젠 무기 생산이 병목"

▲ 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장

마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장은 회원국들의 국방비 증액 기조가 확산하는 가운데, 이제는 실제 무기와 전투력을 확보하는 데 집중해야 한다고 밝혔습니다.뤼터 사무총장은 5일(현지시간) 보도된 미국 월스트리트저널(WSJ)과의 인터뷰에서 "1년 전에는 모든 게 (방위비 증액) 약속에 관한 것이었다"며 "올해는 약속을 이행하는 것"이라고 말했습니다.오는 7일 튀르키예 앙카라에서 개막하는 나토 정상회의를 앞두고 진행된 이번 인터뷰에서 그는 폭증하는 수요를 방산업계가 감당하지 못하는 '생산 수용 능력'의 한계에 직면했다고 경고했습니다.지난해 기준 미국을 제외한 나토 회원국들의 국방 지출은 전년 대비 20% 증가한 5천740억 달러에 이릅니다.이 중 독일은 24% 급증한 1천140억 달러로, 2029년까지 2024년의 3배 수준으로 확대할 계획입니다.이처럼 방위비가 빠르게 늘면서 미 방산업체에는 이미 3천억 달러 규모의 주문이 몰리고 있지만, 업계 전반의 생산 능력이 수요 증가를 따라가지 못하면서 전력화까지 시차가 발생하고 있다는 지적이 나옵니다.뤼터 사무총장은 이 같은 병목현상의 두 원인으로 우크라이나 전쟁과 이란 전쟁으로 인한 무기·탄약 소모, 전투력 확대를 위한 신규 병력 모집 및 훈련 능력의 제약을 꼽았습니다.나토 회원국들이 자국 기업 보호를 위해 유사 무기를 개별적으로 개발하면서 파편화된 점도 문제로 지적됩니다.이러한 비효율적 자금 집행으로 인해 정작 중요한 방공 시스템, 정밀 타격 미사일, 통합 정보·시스템 구축 등이 소외될 위험이 있다는 것입니다.뤼터 사무총장은 "이러한 난관을 극복하는 것이 다음 주 논의해야 하는 핵심 사안"이라며 자금이 유입되고 방산 기반 생산도 늘고 있는 만큼, 그 속도를 더 끌어올려야 한다고 말했습니다.그는 우크라이나 전쟁의 핵심 교훈으로 "드론을 많이 찍어내는 게 아니라, 드론 생산 역량을 갖추는 것"이라며 "기술 자체가 끊임없이 적응하며 2∼3주마다 바뀌고 있기 때문"이라고 설명했습니다.나토는 이번 정상회의 기간 중 방산업체 임원진과 정부 관계자들을 초청, 무기 생산 증대 방안을 논의하는 산업 포럼을 개최할 예정입니다.나토는 이 자리에서 수십억 달러 규모의 계약 및 예비 계약, 공동 생산 협정이 발표될 것으로 보고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)