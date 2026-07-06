미국 폭염으로 최소 25명 숨져…동부 이번엔 뇌우·홍수주의보

▲ 5일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 미 건국 250주년 기념 불꽃놀이가 열리는 동안 한쪽에선 번개가 치고 있다.

미국을 덮친 기록적인 폭염으로 최소 25명이 숨지는 등 인명 피해가 잇따랐습니다.또 폭염이 한풀 꺾이는 과정에서 강한 뇌우와 폭우가 몰아치면서 홍수주의보가 발령됐고, 정전으로 수십만 가구가 불편을 겪기도 했습니다.5일(현지시간) NBC, 블룸버그 통신 등 외신에 따르면 전날 기준 이번 폭염으로 미국에서 최소 25명이 폭염과 관련해 숨진 것으로 집계됐습니다.특히 뉴저지에서만 22명의 사망자가 보고됐습니다.사망자는 대부분 30∼80대로, 에어컨 없는 주택이나 길거리, 주차된 차 안에서 숨진 채 발견됐다고 뉴저지주는 4일 밝혔습니다.뉴저지주 보건부는 "이번 폭염은 일반적인 여름 폭염이 아니다. 모든 연령대의 사람과 동물에게 생명을 위협하는 수준으로 빠르게 악화할 수 있다"며 주의를 당부했습니다.이밖에 일리노이주, 미시시피주, 루이지애나주에서도 각각 열 관련 사망자가 1명씩 나왔습니다.이번 폭염은 중서부에서 동부까지 광범위하게 형성된 열돔 영향으로 발생했습니다.지난 3일 뉴욕 기온은 약 38도까지 치솟았고, 체감온도는 43도까지 올랐습니다.워싱턴DC와 필라델피아, 보스턴 등도 역대 최고기온 기록을 경신하거나 같은 수준까지 올랐습니다.독립기념일 연휴 기간 이어진 폭염으로 여러 야외 행사가 취소 또는 축소됐습니다.미 건국 250주년 행사가 열린 워싱턴DC 내셔널 몰에서도 온열질환자가 속출해 주방위군이 긴급 투입되기도 했습니다.한낮 햇볕에 달궈진 행사장 의자 온도는 70도까지 올랐다고 NBC는 전했습니다.여기에 강한 뇌우와 폭우까지 덮쳤습니다.북쪽의 찬 공기를 동반한 한랭전선이 남하해 남아있던 고온다습한 공기와 충돌하면서 강력한 폭풍우 전선이 형성돼 새로운 피해를 낳고 있습니다.미 국립기상청(NWS)은 오하이오주에서 시작된 강한 뇌우가 뉴욕과 뉴저지, 코네티컷 등 동부 전역으로 이동함에 따라, 뉴욕시 일대에는 홍수주의보가 발령됐습니다.일부 지역에는 최대 시속 약 95㎞의 강풍과 잦은 낙뢰가 예보됐고, 맨해튼과 퀸스 등에는 최고 100㎜의 기습 폭우가 예보됐습니다.강풍과 뇌우로 미시간, 뉴저지, 뉴욕 등을 중심으로 정전이 발생해 약 90만 가구가 불편을 겪었습니다.암트랙과 뉴저지 트랜짓 등 주요 열차 운행도 지연을 빚었습니다.또 가로수가 뿌리째 뽑히고 전신주가 쓰러지는 등 4일 하루 동안 미 북동부와 중부 연안에서 511건의 강풍 피해가 보고됐습니다.NWS는 당분간 북쪽의 찬 공기가 내려오면서 낮 기온은 다소 내려가겠지만, 야간에도 높은 기온과 습도가 이어질 것으로 예상돼 추가 피해가 우려된다며 주의를 당부했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)