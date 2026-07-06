'김부장' 시청률 폭발…윤경호, 13시간 묵언 수행한다

소지섭 씨 주연의 SBS 드라마 '김부장'이 4회 만에 시청률 20%를 돌파하면서, 큰 화제가 되고 있습니다.



[(애들이 나가라잖아. 꺼지라고.) 그냥 너인 걸로 하자.]



지난 토요일 방송된 김부장 4회에서는 김부장이 오랜 친구인 한수, 진철과 딸 민지를 찾기 위해 결정적인 증거를 확보하고 추적에 나서는 모습이 그려졌습니다.



이날 시청률은 21.6%로 집계됐는데요.



'펜트하우스2'와 '열혈사제'에 이어 SBS 금토드라마 역대 시청률 3위에 해당하는 기록입니다.



극중 진철 역을 맡은 윤경호 씨는 시청률 공약으로 묵언 수행을 하게 됐습니다.



윤경호 씨는 지난달 김부장 제작발표회 당시 시청률 13%가 넘으면 13시간 동안 묵언 수행을 하기로 약속했는데요.



방송 2회 만에 시청률 15%를 넘겼고, 오는 13일 공약을 이행하기로 했다네요.



(화면출처 : 인스타그램 'sbsdrama.official')