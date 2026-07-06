공포 체험하다 시신 발견…'폐모텔' 알고보니

끝으로 최근 공포 체험 장소로 알려진 폐모텔에서 시신이 발견돼 충격을 주고 있는데요.



폐업 신고도 안 돼 있었다고요.



지난 1일 충남 아산의 한 폐모텔에 공포 체험을 위해서 찾았던 중학생 4명이 객실 안에서 쓰러져 있는 남녀 3명을 발견하고 신고했습니다.



이 가운데 남성 2명은 숨졌고요, 여성 1명은 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있는데요.



경찰은 이들이 서로 모르는 사이였으며 극단적 선택을 위해 이곳을 찾은 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다.



문제는 이 모텔이 사실상 폐건물로 방치돼 있지만 폐업 신고가 이뤄지지 않아서 서류상으로는 아직도 영업 중인 상태라는 점입니다.



실제로 숙박업소는 2년에 한 번씩 위생 점검을 받아야 하지만 2020년부터 올해까지 4차례 모두 폐문을 이유로 점검이 이뤄어지지 않았고 그 사이 이곳은 공포 체험 명소로 알려지면서 무단 출입이 이어져 왔습니다.



심지어 사망 사고가 발생한 뒤에도 건물을 찾았다는 인증 사진이 SNS에 올라오기도 했는데요.



아산시는 사업자 등록 여부를 확인해서 영업 말소가 가능한지 검토하는 한편 건물주에게 출입통제 시설 설치 등을 권고할 계획이라고 밝혔습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)