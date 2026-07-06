"모두 무사하기를"…7시간 만에 일어난 '기적'

먼저 강진 피해로 큰 어려움을 겪고 있는 베네수엘라에 제주도에서 보낸 짧은 응원 영상이 전 세계인들의 마음을 울리고 있다고요.



이 영상 속 주인공은 제주에서 카페를 운영하고 있는 염지홍 씨인데요.



먼저 그가 올린 영상을 잠시 보시겠습니다.



그는 평소 자신의 라이브 방송을 보며 '베네수엘라에서 인사드립니다'라고 댓글을 남기던 현지 시청자들이 강진 이후 소식이 끊기자 걱정되는 마음에 번역기의 도움을 받아 스페인어로 안부 영상을 직접 제작했습니다.



영상에는 여러분과 가족 모두 무사하기를 진심으로 바란다는 간절한 메시지가 담겼습니다.



그리고 얼마 지나지 않아 기적 같은 일이 벌어졌는데요.



영상을 올린 지 약 7시간 만에 현지 통신이 복구되면서 '우리를 걱정해줘서 고맙다', '멀리서나마 감사의 인사를 전한다'는 댓글이 4500개가 넘게 쏟아진 겁니다.



평소 3000에서 5000회 수준이던 조회 수 역시 현재 41만 회를 넘기며 전 세계 누리꾼들에게 잔잔한 감동을 전했는데요.



그는 언젠가 베네수엘라가 안정을 되찾으면 직접 만나고 싶다는 바람도 전했습니다.



(화면출처 : 틱톡 'shirinicake')