[스브스夜] '미우새' 린, "이혼으로 남편 뿐만 아니라 가장 친한 친구 잃어서 슬퍼"···이혼 심경 고백

린이 이혼에 대한 솔직한 심경을 밝혔다.



5일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 린이 동갑내기 친구인 케이윌과 시간을 함께 보내는 모습이 그려졌다.



이날 방송에서 린은 콘서트 연습 후 케이윌과 함께 쑥뜸방을 찾았다. 트민녀답게 친구와 함께 쑥뜸방을 즐기던 린은 케이윌이 진행 중인 개인 채널 컨텐츠를 언급했다.



<아는 형수>에 이어 <알던 형수>를 시작한 케이윌. 이에 린은 "갔다 온 사람들이야?"라고 물었다. 그러자 케이윌은 "준비하고 있어"라며 "아는 형수를 기획하면서 섭외 1순위가 신동엽 형의 아내 혜윤 피디였는데 알던 형수 기획하면서 가장 먼저 머릿속에 넣은 건 너다"라고 말해 웃음을 자아냈다.



이에 린은 "아는 형수에 백지영 언니 거미도 나왔는데 다 나오는데 나만 안 부르는 거야. 내가 결혼생활할 때. 그래서 서운했다"라고 했다.



그러자 케이윌은 "당연히 생각했다. 그래서 너를 섭외하려고 했는데 그때 네가 먼저 이혼 이야기를 했다"라며 피치 못하게 섭외를 할 수 없었던 상황에 대해 설명했다.



이날 린은 케이윌에게 결혼 생각이 있는지 물었다. 이에 케이윌은 "나는 결혼 생각이 있다. 하지만 가정을 꾸려서 산다는 게 예측하지 못한 상황들을 맞닥 뜨릴 텐데 용기가 필요한 것 같다. 그런데 난 그게 부족한 것 같다. 그래서 주변에서 누군가 결혼을 한다고 하면 멋있다 용기 있다 생각이 든다"라고 솔직하게 말했다.



이를 들은 린은 "나도 사실 어떤 면으로는 어쨌든 나는 이혼이라는 걸 선택을 했지만 사실 결혼은 추천한다. 난 정말 행복하고 고운 알맹이가 남은 결혼 생활을 했다"라고 말했다.



이어 린은 "그런데 그런 게 있다. 너무너무 친한 친구였잖아"라고 말하며 쉽게 말을 잇지 못했다. 울컥한 마음을 감추지 못하던 린은 "그런데 친구… 남편이 없어진 것도 없어진 건데 친했던 친구를 잃은 거 같아서 아쉽달까 슬픈 느낌이랄까 그런 마음이다"라고 말해 안타까움을 자아냈다.



이에 케이윌은 "오랜 친구 사이인데 연인이 됐다가 그렇게 헤어지고 이별을 맞이할 때도 힘들 텐데"라며 린을 걱정했다. 그러자 린은 "어색한 거지, 안 좋게 헤어진 건 아니니까. 항상 응원하지 나는"이라며 상대를 여전히 좋은 마음으로 응원하고 있음을 고백했다.



이를 듣던 케이윌은 "나중에 네가 마음의 준비가 됐을 때 조금씩 이야기를 해. 이런 결혼 관련 토크는 알던 형수에서 해라"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.



그리고 케이윌은 지난 방송에서 린이 노래하던 장면을 언급하며 "기가 막히더라"라고 칭찬했다. 이에 린은 "너무 못하지 않았어?"라고 겸손한 모습을 보였다. 그러자 케이윌은 "닥쳐. 그거는 겸손이 아니야"라며 "81년생 가수 중에 나는 린이 우리나라에서 제일 노래를 잘한다고 생각한다"라고 칭찬을 아끼지 않았다.



이어 두 사람은 1981년생 동갑내기 보컬리스트를 열거했다. 박효신, 김태우, 거미, 빅마마 이영현, 환희, 윤미래 등 수많은 81년생 가수들이 있었던 것.



이에 패널들은 "대체 무슨 일이 있었던 거냐. 왜 다 81년생이냐"라고 감탄했다.



케이윌의 칭찬을 들은 린은 김태우에게 전화를 해서 같은 질문을 했다. 이에 김태우는 "여자는 린이지"라며 "나는 사실 가창력의 척도는 장르의 스펙트럼이라고 생각한다. 그런데 넌 모든 장르가 다 되잖냐"라고 칭찬했다.



그리고 남자 중에서는 케이윌이 노래를 가장 잘한다며 "나 케이윌한테 노래 배우기로 했어"라고 농담을 했다. 이에 케이윌은 "내가 세계 5대 보컬을 어떻게 가르치냐"라고 받아쳤고, 김태우는 "5대 아니고 3대. 스티비원더, 브라이언맥나잇, 김태우 3대다"라고 너스레를 떨어 폭소를 자아냈다.



한편 이날 방송에서 린은 케이윌과 함께 노래방을 찾아 즉흥 콘서트를 펼쳤고 이에 보는 이들의 호응을 자아냈다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)