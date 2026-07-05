[날씨] 모레까지 곳곳 장맛비…전국 비구름

모레까지 전국 곳곳에 장맛비가 내리겠습니다.



장마철이라고 해서 하루 종일 비가 내리는 건 아니겠고요, 내렸다 그쳤다를 반복하면서 비가 소강상태를 보일 때도 많겠습니다.



강수 예측 영상도 한번 살펴보겠습니다.



내일 아침까지는 비가 소강상태를 보일 때가 더 많겠고요, 낮이 되면 비구름이 전국 대부분 지역을 덮겠습니다.



예상되는 강수량 한번 살펴보시면 적게는 5에서 많게는 60mm가 예상되고요, 비가 내릴 때는 시간당 20mm 안팎으로 강하게 쏟아질 수 있겠습니다.



위성 영상도 한번 살펴보겠습니다.



당분간 비구름이 머무르면서 전국 하늘 대체로 흐리겠습니다.



아침 기온 한번 살펴보시면요, 내일 아침 서울의 기온 24도, 대구가 23도에서 출발하겠고 낮 기온 서울 29도, 대구 32도 예상됩니다.



비가 내릴 때는 일시적으로 시원해지기도 하겠지만 비가 그친 뒤에는 오히려 습도가 높아 후텁지근하겠습니다.



당분간 장마철이 이어지면서 집중호우에 대한 대비도 잘해 주셔야겠습니다.



(안수진 기상캐스터)